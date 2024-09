Israel intercepta un dron explosivo lanzado aparentemente desde Irak

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) interceptaron con éxito un dron armado este miércoles antes de que entrara a territorio israelí, un ataque reivindicado por una alianza de grupos terroristas chiíes y proiraníes autodenominada “Resistencia Islámica en Irak”, cuyo objetivo era dañar la ciudad de Haifa, sobre el Mediterráneo.



«Durante la noche, el Sistema de Defensa Aérea de las Fuerzas de Defensa de Israel interceptó con éxito un dron hostil que se acercaba a Israel desde el este. El avión no tripulado no cruzó hacia territorio israelí y no se reportaron heridos», indicó el portavoz militar.



De su lado, la llamada “Resistencia Islámica en Irak” afirmó que sus efectivos «atacaron el puerto de Haifa” utilizando drones, en solidaridad con el grupo terrorista islámico Hamás de la Franja de Gaza, que libra una guerra contra Israel.



Por otro lado, la escalada entre el grupo terrorista chií Hezbollah en Líbano y las Fuerzas de Defensa de Israel continúa.



Las FDI «atacaron un lanzacohetes en la zona de Zabqin, en el sur del Líbano, que había sido utilizado para realizar lanzamientos hacia Israel», informó el vocero castrense, cuyos aviones bombarderos dispararon también contra estructuras militares de Hezbollah en las zonas de Khiam y Ayta ash Shab, en el sur libanés.



Además, la artillería atacó las zonas de Kfarchouba, Alma el Chaeb y Kfarkela, en el sur del Líbano.



Agencias colaboraron con este artículo de Aurora