Israel intercepta en el mar Rojo un misil lanzado por los hutíes desde el Yemen

Combatientes de la defensa aérea interceptaron mediante la batería antimisiles Jetz 3 (Arrow 3, en inglés) un misil tierra-tierra sobre el mar Rojo, lanzado desde el Yemen hacia Israel, anunció el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El vocero castrense precisó que el misil enemigo fue interceptado fuera del espacio aéreo israelí. El sistema Jetz 3 (literalmente “Flecha 3”) ha sido diseñado para interceptar misiles balísticos fuera de la atmósfera.

La sirena de alerta temprano se escuchó en la ciudad portuaria de Eilat, en el extremo austral de Israel, por temor a la caída de esquirlas.

La ciudad de Eilat ha sido con frecuencia blanco de ataques con misiles y drones perpetrados los terroristas hutíes que controlan el norte del Yemen.

Ayer, la aviación israelí bombardeó posiciones de los terroristas hutíes en el puerto yemení de Hodaida.



«El conjunto de defensa aérea de las Fuerzas de Defensa de Israel interceptó con éxito un misil tierra-tierra que se acercaba al territorio israelí desde Yemen utilizando el sistema ‘Arrow 3 (de largo alcance)», informaron las FDI.



El proyectil no entró a territorio israelí, pero sí sonaron las sirenas de cohetes y misiles en la ciudad meridional de Eilat, ante la posibilidad de caída de metralla.



«El incidente ha concluido», confirmó el portavoz militar sobre ese misil, atribuido a los hutíes, que fue interceptado por el Arrow 3, que permite destruir con proyectiles guiados misiles de largo alcance incluso a una altitud de más de 100 kilómetros y que Israel usó comenzó a usar el año pasado.



Los cohetes de corto y medio alcance, lanzados generalmente desde Gaza o sur de Líbano, son interceptados con el sistema Cúpula de Hierro, pero el Arrow 3 se ha usado también extensamente en paralelo a la guerra en la Franja ante los misiles de largo alcance lanzados por los hutíes el Yemen -el primero el 31 de julio- o las milicias proiraníes de Irak.



Israel bombardeó el sábado posiciones de los hutíes de Yemen, en el puerto de la ciudad de Hodeida, en la costa del Mar Rojo, provocando graves incendios, al día siguiente de que un dron lanzado por los terroristas yemeníes explotara sobre Tel Aviv y matara a un civil israelí.



El bombardeo sobre Hodeida tuvo como objetivo los depósitos de petróleo y la central eléctrica del puerto, desde donde los terroristas proiraníes han lanzado la mayoría de sus ataques contra Israel y principal vía de suministro del armamento que reciben de Irán.



«Al igual que Hamás y Hezbollah, los hutíes son una parte integral del Eje del Mal de Irán. Este eje no sólo actúa contra Israel, sino que amenaza la paz del mundo entero», subrayó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que siguió la tarde del sábado en directo el ataque sobre Hodeida con aviones F-35 de la Fuerza Aérea.



El ataque hutí sobre Tel Aviv, el viernes con un dron, fue el último en una serie de más de 200 acciones con misiles balísticos y aviones no tripulados asumidos por los terroristas yemeníes contra Israel desde mediados de noviembre, aunque interceptados en su mayoría antes de llegar a su objetivo.



