Israel acumula suficientes tropas para una gran operación en Rafah

La Administración del presidente Joe Biden ha constatado que Israel ha acumulado suficientes tropas en las afueras de la ciudad garazí de Rafah para poder lanzar una incursión a gran escala sobre ese territorio en los próximos días, informó este martes la cadena CNN.



No obstante, altos funcionarios estadounidenses dijeron a CNN que no están seguros de si Israel ha tomado una decisión final sobre ese ataque, que supondría un desafío a Biden, que se ha mostrado contrario a que se produzca.



Una de las fuentes también advirtió de que Israel no ha realizado los preparativos adecuados, que incluyen la construcción de infraestructuras relacionadas con el suministro de alimentos, higiene y refugio para los palestinos, antes de evacuar potencialmente a más del millón de habitantes que actualmente residen en Rafah.



La cadena estadounidense indica que, si Israel decidiera acometer una importante operación militar terrestre en Rafah, iría en contra de meses de advertencias de Estados Unidos de renunciar a una operación a gran escala en esa ciudad densamente poblada.



El propio Biden ha expresado su desacuerdo en los términos más explícitos hasta el punto de amenazar con dejar de suministrar armamento a Israel, su principal aliado en la zona.



Según CNN, a medida que la guerra avanza -ya ha entrado en su octavo mes-, los funcionarios estadounidenses cuestionan cada vez más el enfoque de Israel hacia el conflicto, incluso sugiriendo públicamente que es poco probable que logre finalmente su objetivo declarado de destruir a Hamás y eliminar su liderazgo.



El pasado lunes, Kurt Campbell, el número dos del Departamento de Estado, dijo que claramente ha habido tensiones entre los dos países sobre “cuál debe ser la forma de obtener una victoria” en esta guerra.



“A veces, cuando escuchamos atentamente a los líderes israelíes, hablan principalmente de la idea de algún tipo de victoria arrolladora en el campo de batalla, una victoria total. No creo que creamos que eso sea probable o posible”, precisó Campbell.



El alto funcionario aludía a las repetidas referencias del primer ministro, Benjamín Netanyahu, sobre obtener una “victoria total” en el conflicto.



Las fuentes citadas por CNN consideran que «tiene que haber una solución más política.



De hecho, atacar “precipitadamente Rafah” podría tener consecuencias nefastas, advirtió el domingo el secretario de Estado, Antony Blinken.



“Israel está en camino, potencialmente, de heredar una insurgencia en la que quedan muchos Hamás armados o, si se va (de Gaza), un vacío lleno de caos, lleno de anarquía y probablemente llenado por Hamás”, dijo Blinken el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC. «



Por ello, la falta de interés de Israel en los planes del llamado “día después” tras la guerra ha sido una fuente de creciente frustración para los asesores de Biden, según uno de los altos funcionarios de la Administración, quien llegó incluso a decir que para que Jerusalén cree que ese momento postbélico es una cuestión que tiene que resolver alguien más.



Este funcionario dijo a CNN que Israel no ha ofrecido puntos de vista claros sobre dos cuestiones importantes: la gobernanza de posguerra y quién supervisaría la seguridad de la franja cuando la guerra finalmente llegue a su fin. EFE y Aurora