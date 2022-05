Israel extenderá las visas de refugiados ucranianos y les permitirá trabajar

23 mayo, 2022

Israel anunció que extenderá hasta el 30 de junio el visado que otorgó, tras la invasión rusa, a ucranianos que se encontraban en el país o que llegaron huyendo de la guerra.

«Los titulares de un pasaporte ucraniano que estaban en Israel con un permiso de visita B/2 válido al día en que comenzó la guerra» entre Ucrania y Rusia, «tendrán un permiso de residencia extendido hasta el 30 de junio de 2022 sin la necesidad de acudir a las oficinas de la Autoridad de Población», informó el Ministerio del Interior en un comunicado.



Esta extensión de visado también se aplica para aquellos ucranianos que entraron legalmente a Israel tras el inicio de la guerra el 24 de febrero.



Las visas B/2 que otorga Israel permiten, por lo general, una estadía máxima de tres meses para viajar, estudiar o realizar entrevistas laborales, pero no otorga el permiso para trabajar.



Sin embargo, Interior subrayó en su comunicado que «no se tomarán medidas» contra los refugiados ucranianos ni contra sus empleadores si deciden trabajar.



Por otro lado, aquellos ucranianos cuyo permiso de residencia en Israel expiró antes del inicio de la guerra «no serán objeto de una expulsión hasta el 30 de junio de 2022», pero no podrán trabajar, añadió el texto, al precisar que se «volverá a examinar la situación» de los ucranianos en Israel dentro de 30 días.



Tras el inicio de la invasión rusa, el Estado judío regularizó a unas 20.000 personas con ciudadanía ucraniana que ya se encontraban en el país, la mayoría de manera irregular.



A su vez, más de 28.000 ucranianos fueron acogidas por Israel desde el comienzo de la ofensiva rusa, según las últimas cifras difundidas por medios locales.



Muchos de ellos son de origen judío y arribaron al país bajo la llamada Ley del Retorno -que les otorga el derecho a la nacionalidad-, mientras que varios miles de no judíos recibieron asilo. EFE