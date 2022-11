Israel es sede del Campeonato Mundial de Ajedrez

22 noviembre, 2022

Se abre en Jerusalén con los mejores jugadores del mundo que llegan a Israel y 12 equipos nacionales. Durante 5 días repletos de ajedrez, competirán por el título más prestigioso: campeón mundial.

Por Chiquita Levov

El Campeonato Mundial de Ajedrez, el mayor evento de este rubro, se lleva a cabo en estos días en la capital, y reúne a los mejores jugadores del mundo incluido Hans Niemann, la estrella estadounidense de 19 años, considerado “el ajedrecista más famoso del mundo”. También participan 12 selecciones nacionales, decenas de jugadores todos buscando el codiciado trofeo. A destacar que la semana del campeonato se inaugura el mismo día que la Copa del Mundo de fútbol en Qatar. Tendrá lugar del 20 al 25 de noviembre en el Hotel Dan de Jerusalén.

Además del anfitrión Israel, también vendrán ajedrecistas de Uzbekistán, Azerbaiyán, India, Sudáfrica, China, España, Francia, Ucrania, los Países Bajos, Polonia y el primer equipo del mundo clasificado hoy, EE. UU. De hecho, países de cuatro continentes diferentes se reunirán para este campeonato. Junto con la celebración del Campeonato Mundial de Ajedrez, la comunidad de Jerusalén también participará en el carnaval, donde uno de los eventos incluirá una batalla simultánea entre el artista internacional Alexander Michalevsky y 30 niños de la ciudad.

Por supuesto, no solo Estados Unidos está en los titulares, cabe señalar que una de las sorpresas agradables es la llegada del equipo chino, que no ha enviado casi ninguna delegación a competencias internacionales en los últimos tiempos debido a otro brote de epidemia en el país. A pesar de esto, aceptó la invitación del sindicato israelí y vendrá a Israel pero con un personal limitado. Además, Ucrania vendrá a Israel, pero Rusia no, ya que fue suspendida por la FIDA (la Federación Mundial de Ajedrez) debido a la invasión de Ucrania, aunque sus jugadores son considerados los líderes del mundo y tenían seguridad de ganar.

Tzvika Barkai, presidente de la Unión de Ajedrez de Israel, declaró: “La emoción está en su apogeo. Todo está listo para la apertura del Campeonato Mundial en Israel, un evento importante que traerá honor no solo al deporte israelí, sino también al país. Los equipos que participarán en la competencia se encuentran entre los mejores y más fuertes del mundo, y el equipo israelí también será un socio total en la celebración.”

Fotos Unión de Ajedrez