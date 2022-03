Israel eliminará la clasificación de drogas peligrosas del compuesto cannabis CBD

3 marzo, 2022

La aprobación de esta medida fue del ministro de Salud Nitzan Horowitz.

El compuesto de cannabis CBD se sacará de circulación de la Ordenanza de Drogas Peligrosas de Israel. Esto libera el camino para que los productos médicos a base de CBD ingrese al mercado local.

La noticia la dio el ministro de Salud Nitzan Horowitz esta semana. El CBD y el THC son dos compuestos que están en la planta de cannabis. Pero el segundo de ellos no tiene cualidades psicoactivas, no da una sensación de subidón y no es adictivo.

Más allá de que se intentó muchas veces, la sentencia para excluir al CBD del listado de drogas peligrosas nunca se aprobó. Al respecto, Horowitz y el director general del Ministerio de Salud Nachman Ash dieron su veredicto. Para ello, reunieron un panel de expertos para analizar las consecuencias de este cambio de clasificación.

La mayoría de las recomendaciones de este grupo se tomaron en cuenta y el político comentó que su ministerio trabajará para ampliar la investigación sobre el compuesto. Y establecerá un marco regulatorio para que el mercado israelí disfrute de productos de este tipo.

A su vez, hizo un llamado a Ash para que contrate un grupo de trabajo que monitoree las modificaciones legales sobre el tema en todo el mundo. Para ello, alineará a la política nacional en consecuencia.

“Hay muchos prejuicios con todo lo relacionado con el cannabis. Hoy, estamos comenzando a tomar medidas y lanzar el compuesto que, según se acepta ampliamente, no debe clasificarse como una droga peligrosa”, dijo Horowitz.

Y concluyó: “Israel ha estado rezagado con respecto a otros países durante varios años en este tema y continúa criminalizando y evitando el uso de compuestos que no son peligrosos para la salud pública. Ahora estamos cerrando esta brecha”.