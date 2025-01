Israel acusa a Hamás de crear una crisis de último minuto en el acuerdo por los rehenes

La Oficina del Primer Ministro , Bejamín Netanyahu, acusó este jueves al grupo terrorista islámico Hamás de crear una “crisis de último minuto” tras intentar supuestamente modificar detalles del borrador de un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes y un alto el fuego anunciado ayer por Qatar, y aseguró que el Gobierno de Jerusalén no aprobará su implementación hasta que los desacuerdos se aclaren.



“Hamás incumple partes del acuerdo alcanzado con los mediadores e Israel en un esfuerzo por extorsionar concesiones de último minuto”, denunció hoy la oficina del mandatario. “El Gabinete no se reunirá hasta que los mediadores notifiquen a Israel que Hamás ha aceptado todos los elementos del acuerdo”.



En un comunicado en respuesta, Hamás aseguró que “está comprometido con el acuerdo de alto el fuego, anunciado por los mediadores”. Por su parte, Basem Naim, miembro del buró político de Hamás, dijo que no sabía a qué se referían las palabras de Netanyahu sobre nuevas demandas.



La reunión de Gobierno, que estaba prevista este jueves a las 11:00 horas, queda así pospuesta de forma indefinida hasta que se resuelvan las discrepancias, pero, según sugieren los reportes, podría celebrarse hoy por la tarde.



Esta madrugada, la Oficina de Netanyahu informó, en un primer comunicado, de que el primer ministro había hablado telefónicamente con los mediadores de Doha, quienes le informaron de que Hamás estaba intentando alejarse de lo ya acordado el pasado 27 de mayo, al querer elegir quiénes serán los terroristas presos liberados en un canje por rehenes.



“Entre otras cosas, contrariamente a una cláusula explícita que otorga a Israel el derecho a vetar la liberación de asesinos en masa que son símbolos de terrorismo, Hamás quiere dictar la identidad de esos terroristas”, denuncia el texto, en lo que califica como “intentos de chantaje”.



Según la emisora ​​pública Kan, el súbito atraso de la votación gubernamental podría a su vez deberse a “las deliberaciones en curso” del partido Sionismo Religioso, presidido por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, sobre si abandonar o no el Ejecutivo una vez se apruebe el alto el fuego.



Tanto Smotrich como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se oponen a lo que consideran un acuerdo de “rendición” ante Hamás.



Pero incluso si esto sucediera, Netanyahu contaría con el apoyo mayoritario para dar luz verde al alto el fuego, que entraría en vigor este domingo.



Según filtraciones, en una primera fase Hamás liberará de forma gradual, y a cambio de cientos de terroristas palestinos presos, a 33 rehenes (vivos y muertos) dando prioridad a las mujeres aún cautivas -también las soldado-, las personas mayores de 50 años, los menores de diecinueve y los enfermos.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora