Israel debe seguir adelante con la operación en Rafah

Por el Coronel (res.) Prof. Gabi Siboni

Una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la arena de Rafah y a lo largo del Corredor de Philadelphi es de gran importancia por varias razones. Primero, son el último bastión organizado de Hamás en la Franja de Gaza, y la eliminación de las capacidades militares de Hamás no se logrará sin la destrucción de los batallones desplegados allí. En segundo lugar, Israel debe eliminar las capacidades gubernamentales de Hamás en esta área. En tercer lugar, para liberar a los rehenes es esencial llegar a las zonas donde se encuentran cautivos. Además, debemos darnos cuenta de que las comunidades israelíes en zonas opuestas a Rafah no regresarán a sus hogares si hay batallones operativos de Hamas al otro lado de la frontera. Finalmente, la frontera entre Gaza y Egipto -el Corredor Philadelphi – todavía funciona como conducto para la entrada de armas a la Franja a través de una red de túneles.

Las FDI están operando en la Franja de Gaza para implementar las directivas del escalafón político. Los objetivos que el Gabinete definió para el Ejército en una reunión el 16 de octubre de 2023 son: derrocar al régimen de Hamás y destruir sus capacidades militares y gubernamentales, eliminar la amenaza terrorista de la Franja de Gaza, crear las condiciones para el regreso de los rehenes, defender la fronteras del Estado y de sus ciudadanos, eliminando al mismo tiempo la amenaza a la seguridad de Gaza y dejando a las FDI plena libertad de acción sin restricciones en el uso de la fuerza. Las FDI están logrando desmantelar sistemáticamente a Hamas, aunque los combates en Gaza son feroces y exigen costos dolorosos. Después de más de cuatro meses de guerra, las FDI han tomado el control del norte de la Franja de Gaza y tienen total libertad operativa de acción en la zona. Las fuerzas operan de diversas maneras para continuar limpiando la infraestructura de Hamás, tanto por encima como por debajo de la tierra. También se han logrado avances en Khan Yunis, donde las FDI están eliminando terroristas y destruyendo su infraestructura.

Hamás está profundamente arraigado en la población de la Franja de Gaza. Los terroristas de Hamás no sólo reciben apoyo y asistencia de la población, sino que parte de la población «civil» ha intensificado la resistencia y ha tomado las armas contra las fuerzas de las FDI. Los acontecimientos de Simjat Torá, cuando una turba bárbara se unió a los terroristas de Nukhba para llevar a cabo la masacre en las comunidades fronterizas de Gaza, no fueron excepcionales. De hecho, se trata de una guerra «popular» con la participación de civiles. La Franja de Gaza ha visto surgir una generación cuyo único objetivo es asesinar y exterminar judíos. Frente a esta resistencia, las FDI están logrando avanzar metódica y sistemáticamente.

Recientemente, se han planteado dudas sobre si Israel necesita extender las operaciones a Rafah y el Corredor de Philadelphi. El primer ministro ya ha dicho en varias ocasiones que esta guerra no terminará hasta que las FDI operen en Rafah y se apoderen del Corredor de Philadelphi. Una operación en este ámbito es de gran importancia por varias razones. Primero, son el último bastión organizado de Hamás en la Franja de Gaza, y la eliminación de las capacidades militares de Hamás no se logrará sin la destrucción de los batallones estacionados allí. En segundo lugar, Israel debe eliminar las capacidades gubernamentales de Hamás en esta área. En tercer lugar, para liberar a los rehenes es esencial llegar a las zonas donde se encuentran cautivos.

Como vimos en la operación de rescate de Fernando Simón Merman y Luis Har, algunos de los rehenes se encuentran cautivos en la zona de Rafah. Además, debemos darnos cuenta de que las comunidades israelíes en zonas opuestas a Rafah no regresarán a sus hogares si hay batallones operativos de Hamas al otro lado de la frontera. Finalmente, la frontera entre Gaza y Egipto -el Corredor de Philadelphi- todavía funciona como conducto para la entrada de armas a la Franja a través de una red de túneles. Las FDI tendrán que eliminar esta ruta de contrabando.

Con el avance de las FDI en Khan Yunis, un coro de países comenzó a anunciar su oposición a una operación de las FDI en Rafah, en la mayoría de los casos debido a su preocupación por la gran población de personas desplazadas en el área de Rafah. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo (12 de febrero de 2024) que «los israelíes tienen un compromiso, la obligación de asegurarse de que puedan garantizar la seguridad del pueblo palestino inocente que se encuentra allí [en Rafah]». y que Estados Unidos no «quiere ver ninguna reubicación forzada de personas fuera de Gaza… apoyamos y seguimos apoyando una pausa humanitaria prolongada».

Hay que recordar que, en lo que respecta a Estados Unidos, la operación en Rafah podría interferir con el proceso que intenta impulsar, cuya esencia es el cese de las hostilidades y el acuerdo (o coerción sobre Israel) para llevar a los palestinos a su territorio.

Hay que recordar que, en lo que respecta a Estados Unidos, la operación en Rafah podría interferir con el proceso que intenta impulsar, cuya esencia es el cese de las hostilidades y el acuerdo (o coerción sobre Israel) para llevar a la Autoridad Palestina a la Franja de Gaza, y así permitir avanzar en la normalización con Arabia Saudita. Todo esto en un calendario que podría darle al presidente Biden un logro para presentar al electorado estadounidense de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. No hace falta decir que este deseo estadounidense no se corresponde en absoluto con la realidad de la región y con la posición del público israelí sobre la Autoridad Palestina.

El ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, dijo (10 de febrero de 2024) que su país estaba «profundamente preocupado» por la posibilidad de una acción militar en Rafah. El primer ministro Rishi Sunak también dijo que estaba «profundamente preocupado por la pérdida de vidas civiles en Gaza y el impacto humanitario potencialmente devastador de una incursión militar en Rafah». El presidente francés, Emmanuel Macron, fue más allá cuando le dijo al primer ministro Benjamín Netanyahu sobre la «firme oposición de Francia a una ofensiva israelí en Rafah, que sólo podría conducir a un desastre humanitario de una nueva magnitud, como a cualquier desplazamiento forzado de poblaciones”. Macron añadió que una acción militar israelí «constituiría violaciones del derecho internacional humanitario y plantearía el riesgo adicional de escalada regional».

Cabe señalar que el número de víctimas no combatientes en la Franja de Gaza es el más bajo del mundo en comparación con todas las guerras en zonas urbanas de los últimos cien años. Incluso si creemos en los informes del Ministerio de Salud palestino en Gaza dirigido por Hamás, la proporción de víctimas civiles es de 1,3 no combatientes por cada terrorista de Hamás abatido. Esto contrasta con una proporción de 5 a 7 no combatientes por cada combatiente muerto en otras batallas urbanas donde estaba presente una gran población civil. La proporción de bajas de no combatientes en Gaza es particularmente baja porque las FDI desarrollaron métodos de combate que les han permitido desmantelar a Hamas y al mismo tiempo preservar las vidas de los civiles en la Franja de Gaza de una manera que ningún país ha logrado (o ni siquiera intentado o nunca quisieron lograrlo en primer lugar) en la guerra urbana en las últimas décadas. Esto a pesar de que la Franja de Gaza es el lugar más fortificado del mundo, tanto por encima como por debajo de la tierra.

Egipto, por su parte, se opone a la operación porque teme que se traspase la frontera y muchos palestinos acudan en masa a la península del Sinaí. Los medios egipcios llegaron incluso a afirmar que las relaciones con Israel podrían verse dañadas si esto sucediera. Se le debe recordar a Egipto su negligencia a la hora de impedir el fortalecimiento de Hamás en la Franja de Gaza debido al paso de armas a Gaza a través del cruce de Rafah o a través de la red de túneles bajo el Corredor de Philadelphi y decirle que el Estado de Israel no tolerará la continuación de existencia de esa situación.

También ha habido críticas a las FDI por no operar simultáneamente en el sur y el norte de la Franja de Gaza; de hecho, es fácil criticar a quienes realmente hacen el trabajo. Las FDI, que han sido severamente restringidas en las últimas décadas, se encontraron yendo a la guerra con un orden de batalla muy pequeño dados los desafíos que enfrentaba Gaza. También fue necesario enviar algunas fuerzas a Judea y Samaria y defender el frente norte. Por lo tanto, las FDI se han visto obligadas a administrar los recursos del Ejército, incluidas las reservas, de una manera que les permita llevar a cabo una campaña prolongada; como resultado, también tuvieron que priorizar las operaciones dentro de la propia campaña de Gaza.

La operación en Rafah es necesaria e inevitable. También lo es cortar la ruta de contrabando de Hamás a lo largo del Corredor de Philadelphi. Las FDI tendrán que crearse una completa libertad operativa de acción durante las próximas décadas en Gaza para eliminar cualquier posibilidad de reconstrucción de las capacidades terroristas allí. También tendrá que haber un largo proceso de “deshamasificación”. Operar en Rafah y otros centros terroristas en Gaza es un componente esencial para lograr los objetivos de la guerra y, como hemos aprendido de los largos meses de combates, las FDI podrán llevar a cabo esta operación con éxito manteniendo las leyes del derecho humanitario internacional.

Fuente: JISS – Jerusalem Institute for Strategy and Security

Compartir