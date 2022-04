Israel cumple una jornada de luto en honor a las víctimas del Holocausto

28 abril, 2022

Israel dio comienzo anoche a las ceremonias por el día en recuerdo de las víctimas del Holocausto, en un acto en Jerusalén en el que seis sobrevivientes encendieron antorchas en recuerdo de los seis millones de judíos asesinados durante el genocidio nazi.

La ceremonia tuvo lugar en el museo del Holocausto de Jerusalén (Yad Vashem) y marcó el inicio de una jornada de memoria y de luto en el país, que honra esta fecha de acuerdo al calendario hebreo y a diferencia del resto del mundo, que la conmemora el 27 de enero.



«El Holocausto es un evento sin precedentes en la historia humana. Me tomo la molestia de decir esto porque a medida que pasan los años, se comparan más y más eventos severos con el Holocausto», declaró durante el acto el primer ministro, Naftali Bennett.



El mandatario destacó además que «incluso las guerras más serias de hoy no son el Holocausto y no son como el Holocausto», y que «ningún evento en la historia, por cruel que haya sido, se compara con la destrucción de los judíos de Europa a manos de los nazis y sus colaboradores».



Por otra parte, Bennett hizo alusión a la división entre los judíos que protagonizaron el levantamiento del gueto de Varsovia para llamar a la unidad entre los hebreos que viven hoy en Israel.



«No podemos permitir que la peligrosa diversidad de facciones desmantele a Israel desde adentro», apuntó, y agregó: «Cuando estamos unidos, ningún enemigo externo podrá con nosotros».



Otro de los que pronunció un discurso durante la ceremonia fue el presidente, Isaac Herzog, que también envió un mensaje al corazón de la dividida sociedad del Estado judío: «Debemos demostrarnos a nosotros mismos que no es solo la historia lo que nos une como pueblo, y que nuestro futuro compartido es una base sólida para profundizar las conexiones entre nosotros, no menos que nuestro pasado».



«Debemos actuar de manera cohesiva y decidida frente al terrorismo y el odio, liderados por Estados y organizaciones en nuestra contra, y fortalecer la independencia de Israel como un muro de hierro que nos defiende de nuestros enemigos», añadió Herzog, en posible alusión a los recientes episodios de violencia en la región.



Como suele suceder, más allá de los discursos, el foco de la ceremonia de ayer estuvo puesto en los supervivientes del Holocausto que viven en el país, varios de los cuales estuvieron presentes tras perderse el evento en las últimas dos ocasiones debido a las restricciones por la pandemia.



Según cifras publicadas por el Ministerio de Igualdad Social de Israel, en el país residen actualmente 161.400 supervivientes del Holocausto. Esta población, que incluye a más de 1.000 personas mayores de 100 años, tiene un promedio de edad de 85 años y medio.



El ministerio informó también de que durante el último año murieron en el país 15.553 sobrevivientes.



Por otra parte, un estudio difundido por la Universidad de Tel Aviv indicó que el año 2021 registró cifras récord de incidentes antisemitas en el mundo.



Según los investigadores, que analizaron episodios de discriminación contra judíos en algunas de las comunidades más grandes del mundo, este aumento se debió en parte al fortalecimiento de movimientos radicales tanto de izquierda como de derecha y la proliferación de teorías conspirativas en torno a la pandemia de covid-19.



Además, el estudio destacó que la escalada bélica de mayo del año pasado entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los grupos terroristas palestinos que controlan la Franja de Gaza también fue un factor importante para el aumento de estos incidentes. Aurora y EFE