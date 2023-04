Israel conmemora el Día de los Caídos bajo una grave polarización

25 abril, 2023

Israel comenzó anoche la conmemoración por el Día del Recuerdo de los Soldados Caídos y las Víctimas del Terrorismo (Iom Hazikaron), una jornada de duelo por los muertos en los conflictos.

Este año, la conmemoración se ve empañada por una profunda polarización del país y un nuevo ataque terrorista en Jerusalén en el marco del conflicto con los palestinos.



Los actos conmemorativos comenzaron anoche con el sonar de sirenas durante un minuto a las 20 hora local, seguido por una ceremonia en el Muro de los Lamentos, uno de los lugares más sagrados para el judaísmo ubicado en la Ciudad Vieja de Jerusalén, en presencia del presidente, Isaac Herzog, así como del Ministro de Defensa, Yoav Gallant y el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi.



La celebración ocurrió mientras Jerusalén se encuentra aún conmocionado por un nuevo atentado: cinco personas resultaron heridas en una turística zona de Jerusalén por un ataque con atropello, cuyo autor, un terrorista palestino domiciliado en la parte oriental de la ciudad, que fue abatido a tiros por civiles en el lugar.



«Este ataque, en este lugar, en este momento, nos recuerda que la Tierra de Israel y el Estado de Israel se logran con gran sufrimiento», dijo el primer ministro, Benjamín Netanyahu, durante una ceremonia por el Día de los Caídos, en la víspera del Día de la Independencia que conmemora el 75 aniversario de la fundación del Estado de Israel.



La sociedad israelí llega a estas celebraciones nacionales profundamente dividida por la reforma judicial, impulsada desde enero por el Gobierno de Netanyahu, y que ha provocado el movimiento de protestas más importante de los últimos años.



Las familias de los soldados caídos solicitaron la semana pasada que los políticos se abstuvieran de asistir a las ceremonias en los cementerios militares este año, temiendo que estallaran protestas por la polémica reforma y porque varios de sus ministros clave no han prestado servicio militar.



Gallant rechazó la solicitud de los familiares argumentando que los ministros y los miembros de la Knéset (Parlamento) representan al Estado y su presencia es simbólica, aunque algunos políticos cancelaron voluntariamente su asistencia a las ceremonias.



El ministro de Vivienda, Yitzhak Goldknopf, y el viceministro de Cultura y Deporte, Yaakov Tessler, ambos del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, estarán ausentes de las celebraciones.



Ninguno de ellos sirvió en el Ejército, ya que los hombres ultraortodoxos están exentos del servicio militar en Israel mientras estudien en sus escuelas religiosas (yeshiva) hasta los 26 años.



La ministra de Diplomacia Pública, Galit Distel Atbaryan, que sirvió en el Ejército pero ha criticado duramente a los uniformados que protestan contra la reforma, canceló su asistencia a una ceremonia, al igual que otros ministros y parlamentarios.



Quien sí insiste en asistir a las ceremonias es el ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Ben Gvir, quien fue vetado de prestar servicio militar en su juventud por enfrentar varios cargos por apoyar una organización terrorista, incitación y racismo.



Conocido por su retórica incendiaria, Ben Gvir prometió evitar abordar temas polémicos durante su discurso previsto hoy martes en el cementerio militar de Beersheba, según los reportes.



Así, algunas familias visitarán las tumbas de sus seres queridos previo al Día de los Caídos, para evitar a los ministros.



Halevi, pidió a los israelíes que se abstuvieran de convertir los cementerios militares en un “escenario de debate”, mientras Netanyahu, Gallant y el líder de la oposición, el ex primer ministro Yair Lapid, emitieron un inusual comunicado en conjunto instando a los israelíes a dejar de lado la política y sus profundas divisiones en respeto a la solemnidad del Día de los Caídos.



Además, un grupo que representa a los soldados reservistas que se oponen a la reforma judicial pidió a sus activistas no manifestarse al respecto durante las conmemoraciones.



El Día de los Caídos siempre se celebra un día antes del Día de la Independencia, simbolizando la conexión entre el «sacrificio de los caídos y el establecimiento del Estado de Israel», según la Knéset.



Desde 1860, cuando se fundó el primer barrio judío fuera de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, más de 24.213 personas son consideradas caídas en guerra, aunque también se incluyen las muertes por causas naturales en actos de servicio. Además, unas 4.255 personas son consideras víctimas del terrorismo desde 1951.



Durante este último año se sumaron los nombres de 59 soldados muertos, incluyendo a las víctimas del ataques terroristas, bajo el telón de fondo una escalada de violencia palestina desde hace un año. Aurora y EFE