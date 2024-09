Israel confirma con “alta probabilidad” que tres rehenes murieron como producto del “daño colateral” de un ataque aéreo en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron «con alta probabilidad» que tres rehenes, cuyos cuerpos fueron recuperados de un túnel en el norte de Gaza a mediados de diciembre, murieron como “daño colateral” en un ataque aéreo israelí perpetrado en noviembre contra el lugar donde se encontraban.



Esas son las conclusiones anunciadas las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a los familiares de Ron Sherman y Nik Beizer, ambos de 19 años, y a Elia Toledano, de 28; los tres presuntamente muertos en Gaza después de que Israel atacase el complejo de túneles en el que estaban secuestrados en Yabalia a fin de eliminar a un comandante del grupo terrorista islámico Hamás.

La conclusión de su muerte «se basa en el lugar del hallazgo de los cuerpos en relación con el impacto del ataque, la realización del ataque, hallazgos de inteligencia, los resultados de los informes patológicos así como la determinación del Instituto de Medicina Legal», detalla un comunicado castrense.



«La investigación muestra que los tres secuestrados estaban cautivos en el complejo de túneles desde el que operaba (el comandante de Hamás Ahmed) Ghandour . En el momento del ataque, no teníamos información sobre la presencia de secuestrados», explica el texto.



Sus muertes se suman a las de otros tres cautivos disparados mortalmente por error por las tropas israelíes a mediados de diciembre en Shujaiya, a las afueras de Ciudad de Gaza, a pesar de que no llevaban camisetas y portaban una bandera blanca, reveló entonces un portavoz militar.



Hace dos días, en un viaje de medios internacionales empotrados con las Fuerzas de Defensa de Israel a Rafah, sur de Gaza, el jefe del Estado Mayor, teniente general Herzi Halevi, aseguró que las tropas están examinando con el «máximo cuidado» el entramado de túneles hallado en Rafah a fin de no cometer errores pasados.



Fue en Rafah, en un túnel sin salida en el barrio de Tal al Sultan, donde Israel halló el pasado 1 de septiembre los cuerpos de otros seis rehenes, según el examen forense «ejecutados» a quemarropa por Hamás apenas 24 horas antes de que los encontrasen por azar las tropas israelíes.



El brazo armado del grupo terrorista Hamás confirmó un día después que, tras la operación israelí de rescate en junio en la que lograron rescatar de la Franja con vida a cuatro cautivos, los encargados de custodiar a los rehenes habían «recibido nuevas instrucciones» sobre qué hacer (es decir asesinarlos) en caso de que se aproximen los soldados.

Ron Sherman contaba con doble ciudadanía, argentina e israelí.

El sargento Ron Sherman y el cabo Nik Beizer fueron secuestrados de una base de las Fuerzas de Defensa de Israel, cerca de Gaza, el 7 de octubre; mientras que el civil Elia Toledano fue capturado en el festival de música Supernova cerca del kibutz Reim. Miles de efectivos del grupo terrorista Hamás invadieron ese día el sur de Israel, asesinando a alrededor de 1.200 personas -en su gran mayoría civiles- y secuestrando a otras 251, perpetrando también actos de brutalidad y ataques sexuales.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora

