Israel cede ante un mal acuerdo marítimo

26 octubre, 2022

No debemos olvidar que los países árabes moderados están observando el comportamiento israelí, especialmente en el Golfo.

Sin una acción determinada y efectiva, los aliados de Israel en la región, desconfiados de la retirada estadounidense y temerosos de Irán, se mostrarán reacios a confiar en Israel y más tarde podrían acercarse a Teherán.

Por el Profesor Efraim Inbar

El acuerdo entre Israel y el Líbano sobre la frontera marítima tiene fallas de varias formas. No había ninguna razón para renunciar a todas las áreas marítimas en disputa.

Israel no supo aprovechar la gran debilidad del Líbano en las negociaciones con el Líbano. El Líbano se encuentra en una profunda y continua crisis económica y política.

La perspectiva de los ingresos del gas del territorio en disputa es mucho más crítica para el Líbano que para Israel. Además, la organización Hezbollah respaldada por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel durante décadas, se ha debilitado en la arena libanesa e incluso perdió su mayoría en el parlamento tras las elecciones de mayo de 2022.

De manera similar, Israel no aprovechó los muchos años de apoyo estadounidense a una propuesta de compromiso que le habría dado a Israel casi la mitad del territorio en disputa. La diplomacia israelí no logró preservar el apoyo estadounidense a este compromiso a pesar de los grandes esfuerzos de Jerusalén para silenciar las diferencias con Washington sobre las negociaciones nucleares con Irán.

Además, Washington necesita este acuerdo más que Israel. El gobierno de EE. UU. enfrenta una crisis energética e inflación y necesita buenas noticias sobre la exploración de gas.

Las ansias del gobierno de transición israelí por llegar a un acuerdo solo tienen sentido a la luz de las próximas elecciones israelíes del 1 de noviembre. Israel se apresuró a firmar el acuerdo a pesar de que el Líbano y EE. UU. sentían una mayor urgencia que Israel por llegar a un acuerdo. Además, no está claro si Estados Unidos compensó a Israel en otras áreas.

Israel podría darse el lujo de esperar una mejor oferta o tal vez una administración más amistosa. Tiene una ventaja militar significativa en el Mediterráneo oriental y puede defender sus intereses allí.

Es cierto que un acuerdo entre Israel y el Líbano, que alivia las tensiones, crea un entorno comercial mejor y más estable para asegurar la exploración y explotación de gas. Sin embargo, el acuerdo no mejora la posición regional de Israel porque las preocupaciones económicas son secundarias en la ecuación estratégica.

El Líbano se negó a participar en la ceremonia de firma que podría haberle dado un significado diplomático al acuerdo. Además, vale la pena señalar que el Líbano no es un estado independiente. Es esencialmente una satrapía iraní que usa a Hezbollah, su representante, para tomar las decisiones en ese estado.

Hezbollah es una organización terrorista cuyo objetivo declarado es destruir a Israel, y cualquier acuerdo no valdrá ni el papel en el que está escrito. Hezbollah no trata con seriedad los acuerdos firmados. Desde la retirada de Israel del Líbano en mayo de 2000, ha inventado varios pretextos nuevos para mantener las tensiones con Israel.

A menudo viola la demarcación de la línea azul que recibió la bendición de las Naciones Unidas como frontera terrestre internacional entre Israel y el Líbano. De hecho, la línea de boyas que marca la zona de seguridad del norte de Israel en el mar Mediterráneo no ha sido reconocida por el Líbano y bien puede convertirse en el próximo pretexto para renovar las fricciones con Hezbollah.

La proximidad de la aprobación del acuerdo por parte de Israel a las amenazas del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, de atacar la plataforma en el campo de gas de Karish generó la impresión de que Israel estaba aterrorizado por las amenazas.

Las afirmaciones hechas por funcionarios del gobierno israelí de que el acuerdo traerá seguridad y retrasará una guerra solo refuerzan esta impresión. Este mensaje preocupante socava la disuasión israelí, lo que implica falta de voluntad para atacar cuando sea necesario. Una de las reglas del juego en nuestra región es el empleo de la fuerza militar. La negativa a emplear la fuerza transmite debilidad, lo que alienta la agresión.

La realidad de la amenaza de Hezbollah de atacar una plataforma de gas israelí podría haber proporcionado la legitimidad que Israel necesitaba para hacer frente a la amenaza planteada por la plétora de misiles en sus manos, todos diseñados para servir a sus amos en Teherán. Para atacar las instalaciones nucleares iraníes y evitar una amenaza existencial para el Estado judío, primero es necesario eliminar la amenaza que representan los misiles del Líbano.

No debemos olvidar que los estados árabes moderados están observando el comportamiento israelí, especialmente en el Golfo. Sin una acción determinada y efectiva, los aliados de Israel en la región, desconfiados de la retirada estadounidense y temerosos de Irán, se mostrarán reacios a confiar en Israel y más tarde podrían acercarse a Teherán.

La impresión de que Israel temía una confrontación con Hezbollah no es un buen augurio para los Acuerdos de Abraham.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security