Israel busca dialogar con Rusia ante su intento de cierre de la Agencia Judía

27 julio, 2022

Israel sigue dispuesto a conversar con Moscú ante su intento de clausurar la Agencia Judía en Rusia, dijo el primer ministro en funciones, Yair Lapid.

Las declaraciones fueron pronunciadas después de que el Kremlin llamara a no politizar la situación creada tras su petición de cerrar este organismo promotor de la emigración judía.



«Si surgen problemas legales en relación con la importante actividad de la Agencia Judía en Rusia, Israel está, como siempre, listo y preparado para entablar un diálogo», aseguró un portavoz de Lapid en un comunicado donde recalcó la importancia de los vínculos bilaterales vigentes entre ambos países.



Según agregó, «las relaciones entre Rusia e Israel se basan en una larga historia, comunicación regular e intereses mutuos», y «la comunidad judía está en el centro de estas relaciones».



Horas antes, el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, declaró que no veía «necesario politizar la situación» en torno a la Agencia Judía, organismo semi-estatal que promueve y gestiona la emigración de personas de origen judío a Israel, y que el Kremlin pidió cerrar la semana pasada con una petición judicial.



Peskov aseguró que hay «preguntas» sobre la agencia «desde el punto de vista de la legislación rusa», pero matizó que esto no se debe proyectar «sobre el conjunto de las relaciones ruso-israelíes».



El pasado domingo el primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid, advirtió de que las relaciones con Rusia se verían afectadas si Moscú decide cerrar la representación de la Agencia Judía.



Los lazos entre Rusia e Israel se han vuelto más inestables a raíz de la invasión rusa en Ucrania, iniciada el 24 de febrero.



Israel no impuso sanciones a Moscú -como lo hicieron Estados Unidos y sus aliados occidentales- ni envió ayuda militar a Ucrania, pero sí envió cascos, chalecos antibalas y ayuda humanitaria.



Además, Rusia amplió recientemente su definición de “agente extranjero” para incluir a cualquier entidad que reciba apoyo del extranjero y participe en acciones que las autoridades determinen que van en contra del interés nacional de Rusia. Esa categorización podría aplicarse a la Agencia Judía.



Desde el inicio del conflicto, el organismo ha facilitado el traslado a Israel de unos 10.000 rusos con raíces judías.



Rusia e Israel habían forjado una estrecho acuerdo en Oriente Medio, en el marco del conflicto armado de Siria, donde tropas rusas apoyan sobre el terreno al régimen de Bashar al Assad. Desde hace tiempo, Israel ataca posiciones de milicias iraníes o vinculadas a Teherán en territorio sirio, con aceptación tácita de Moscú. EFE y Aurora