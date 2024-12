Israel bombardeó objetivos militares de los hutíes en el Yemen en respuesta al lanzamiento de un misil balístico

AMPLIACION DE LA NOTA DE AURORA DEL 19 DE DICIEMBRE

https://aurora-israel.co.il/israel-bombardea-objetivos-militares-de-los-huties-en-el-yemen-en-respuesta-al-lanzamiento-de-un-misil-balistico/

De acuerdo con lo comunicado por la Fuerza de Defensa de Israel, cazabombarderos de la Fuerza Aérea tomaron parte en los ataques realizados contra objetivos hutíes en Yemen. Gracias a una serie de imágenes y videos, también se pudo corroborar que los aviones de ataque utilizaron misiles Rampage y Popeye para el reciente raid aéreo.

El ataque ejecutado por la Fuerza Aérea Israelí estuvo conformado por cazabombarderos F-15D Baz y F-16I Sufa armados con misiles de largo alcance, siendo apoyados por aviones de reabastecimiento y medios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Este paquete de ataque, a unos 2.000 kilómetros de Israel, operó contra objetivos en el puerto de Hodeida, el cual ya había sido visitado por la aviación israelí en otras ocasiones, y por primera vez, en la capital controlada por los rebeldes, Saná.

Uno de los objetivos de esta nueva ofensiva aérea fue el de negar a los hutíes la capacidad que ofrecen los tres principales puertos en Yemen, los cuales son utilizados con respaldo de Irán para el ingreso de armamento. Es por esta razón que los remolcadores utilizados para llevar buques a los puertos fueron alcanzados por los misiles Popeye y Rampage lanzados por los cazabombarderos de la IAF, al igual que las centrales eléctricas.

El portavoz de las Fuerza de Defensa de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, confirmó tras los ataques que los objetivos alcanzados fueron “puertos e infraestructura energética”, infraestructura utilizada por los hutíes para “sus acciones militares”. Estas últimas no solo incluyen los repetidos ataques contra territorio israelí, sino que también abarca la ofensiva implementada contra buques mercantes en aguas del Mar Rojo.

“…Con sus ataques a buques y rutas de transporte internacional en el Mar Rojo y otros lugares, los hutíes se han convertido en una amenaza global. ¿Quién está detrás de los hutíes? Irán… la FDI actuará contra cualquiera en el Medio Oriente que amenace a Israel…“, recalcó el portavoz de la FDI.

Gracias a las imágenes y videos difundidos por las FDI, se logra apreciar que los cazabombarderos F-15D del 106 Squadron “Spearhead” y F-16I del 201 Squadron “The One” fueron armados con misiles aire-superficie de largo alcance Rampage y Popeye. Según lo reportado por la fuerza aérea, al menos unas catorce aeronaves participaron de los ataques, raid que se dividió en dos oleadas.

El Times of Israel mencionó en su reporte que a las 3:15 a.m. se llevó a cabo la primera oleada de ataques a lo largo de la costa de Yemen, alcanzando los puertos de Hodeida, Ras Isa y Salif. “…Ocho remolcadores utilizados para llevar barcos a los puertos también fueron destruidos en los ataques…”. Una segunda oleada de ataques aéreos a las 4:30 a.m. alcanzó dos centrales eléctricas en Saná.

Fuente: zona-militar.com