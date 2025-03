Israel bombardea objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano tras un lanzamiento de cohetes

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este viernes una serie de bombardeos contra objetivos del grupo terrorista chií libanés Hezbollah en diferentes áreas del sur del Líbano, después de que tuviera lugar un disparo de cohetes no atribuido contra el norte del Estado judío, informaron diversas fuentes.



Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron en su cuenta de X sus ataques contra “objetivos de la organización terrorista Hezbollah” en el sur del país vecino, sin aportar detalles y sin explicar si se trata de una respuesta al previo lanzamiento de proyectiles desde el otro lado de la frontera, cuya autoría no se atribuyó ninguna organización.



Por su parte, el canal de televisión Al Manar, perteneciente a Hezbollah, informó de bombardeos contra varias zonas meridionales del Líbano, al menos uno de los cuales habría dejado un número indeterminado de heridos en las inmediaciones del Ayuntamiento de Kfar Tebnit, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).



Las acciones se producen después de que al menos dos cohetes fueran disparados a primera hora de este viernes contra el norte de Israel, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado en el que aseguraron haber interceptado uno de ellos mientras que el segundo, dijeron, cayó en territorio libanés.



La organización terrorista libanesa todavía no se ha pronunciado oficialmente al respecto, aunque una fuente del grupo, financiado y armado por Irán, se desvinculó de ese lanzamiento inicial y reafirmó su compromiso con el alto el fuego acordado por las partes hace ya cuatro meses en declaraciones a la Radio Al Nour, también de Hezbollah.



Se trata del segundo ataque lanzado desde Líbano contra el norte de Israel en la última semana, después de que el sábado pasado por primera vez en meses las Fuerzas de Defensa de Israel interceptaran al menos tres cohetes lanzados desde el país árabe contra Metula, la localidad israelí más cercana a la frontera libanesa.

