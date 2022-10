Israel avanza con la ratificación del acuerdo de frontera marítima con Líbano

12 octubre, 2022

El ex titular del Ejecutivo, Benjamín Netanyahu, cuestionó duramente el pacto, describiéndolo como una "rendición histórica" y catalogando a Yair Lapid como "un primer ministro débil y sin experiencia"

El Gobierno comenzó este miércoles el proceso de ratificación del acuerdo de demarcación de fronteras marítimas con el Líbano, anunciado este martes y que se espera sea hoy aprobado por el Gabinete de Seguridad y el Gabinete de ministros, antes de ser presentado al Parlamento para su revisión.



Los trámites necesarios para dar aprobación final al borrador del acuerdo avanzan con rapidez, tras la convocatoria ayer por parte del primer ministro en funciones, Yair Lapid, de una reunión hoy del Gabinete de seguridad y otra con todos los ministros del Gobierno. Horas después, se espera su presentación ante la Knéset (Parlamento).



De ratificarse, el acuerdo con Líbano acabaría con una disputa de larga data sobre la demarcación de aguas ricas en gas en el Mediterráneo, tras meses de negociaciones intermitentes que comenzaron en 2020.



El territorio en cuestión consiste de unos 860 kilómetros cuadrados de mar, que cubre los yacimientos de gas de Karish y Qana, y el acuerdo, mediado por Estados Unidos dado que Israel y Líbano no tienen relaciones diplomáticas, permitiría que el Estado judío explote el primero y su vecino árabe del norte el segundo, según se ha filtrado en algunos medios especializados.



El proceso de ratificación del pacto ha generado polémica en Israel, donde múltiples miembros de la oposición e incluso del propio Gobierno han exigido que el texto final sea presentado ante el Parlamento no solo para su revisión sino también su aprobación definitiva.



Esta polémica se enmarca en la campaña electoral en Israel de cara a los comicios generales del próximo 1 de noviembre, en los que el bloque comandado por Lapid se enfrenta al del ex primer ministro Benjamín Netanyahu.



Precisamente, Netanyahu cuestionó duramente el acuerdo este martes, describiéndolo como una «rendición histórica» y catalogando a Lapid como «un primer ministro débil y sin experiencia». EFE