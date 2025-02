Israel: “Ariel y Kfir fueron asesinados en cautiverio, el otro cuerpo que entregó Hamás en Gaza no es su madre”

El Ministerio de Exteriores anunció este viernes que el hecho de que Hamás entregara ayer un cuerpo que no se corresponde al de una rehén israelí es “mucho más que una violación flagrante del acuerdo” de alto el fuego e insistió en que hay que erradicar al grupo terrorista islámico palestino.



“No encontraréis niveles similares de enfermedad y maldad como en Hamás”, destaca el Ministerio en un mensaje publicado en su cuenta de X después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) divulgaran un informe forense sobre los cuatro cuerpos de rehenes israelíes entregados este jueves por Hamás en Gaza.



Según dicho informe, uno de los cuatro cuerpos no corresponde a la identidad proporcionada por el grupo terrorista islámico: Shiri Liberman, una mujer secuestrada el 7 de octubre por Hamás. Los otros tres cuerpos sí corresponden a los hijos de la mujer, Ariel y Kfir, que tenían 4 años y 9 meses de edad cuando fueron secuestrados, respectivamente, y al de Oded Lifshitz, secuestrado con 83 años.



“Hamas secuestró y asesinó brutalmente a Kfir Bibas, un bebé de diez meses, y a su hermano, Ariel Bibas, un niño de cuatro años. Hamas se niega a devolver a su madre, Shiri Bibas. En lugar de ello, Hamas intentó engañarnos enviando un cuerpo no identificado y afirmando falsamente que se trataba de Shiri Bibas”, subraya Exteriores en su mensaje.



La Cancillería de Jerusalén pone de relieve que es “mucho más que una violación flagrante del acuerdo. Es repugnante. Es el enemigo al que nos enfrentamos y hay que erradicarlo”. “¡Devuelvan a Shiri Bibas ahora!”, finaliza su mensaje.

