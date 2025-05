Israel aprueba ampliar sus operaciones contra Hamás en Gaza y un esquema para la entrada de ayuda humanitaria

El Gabinete de Seguridad, a cargo del curso de la campaña militar contra la organización terrorista islámica Hamás en Gaza, aprobó por la noche expandir sus operaciones en el enclave, así como un esquema con el que reanudar el acceso de ayuda humanitaria que bloquea desde el pasado 2 de marzo.



La estrategia está enfocada a aumentar gradualmente la presión militar sobre el grupo terrorista Hamás en el enclave, para obligarlo a aceptar un alto el fuego.



Además, el Gabinete aprobó un esquema con el que reanudar el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, el cual fue bloqueado desde marzo, que busca evitar que Hamás se apodere de la materia que entra a la Franja.



La ampliación de las operaciones en Gaza pasa por controlar más territorios en el enclave y facilitar el desplazamiento de su población al sur, donde las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se han hecho de buena parte de la ciudad de Rafah.



“Estamos pasando del método de incursiones al de tomar el control de territorios y permanecer en ellos”, dijo el primer ministro, Benjamín Netanyahu, durante la reunión.



El Gabinete aprobó la medida por unanimidad, si bien durante la reunión se elevaron distintas discrepancias, tanto respecto al enfoque sobre las operaciones en Gaza como sobre la oposición de algunos ministros a permitir que alimentos, medicinas y otros bienes de primera necesidad vuelvan a entrar al enclave costero.



El ministro Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, dijo durante el encuentro que “no hay necesidad de introducir ayuda (en Gaza)”, así como que “los almacenes de comida de Hamás deberían ser bombardeados”, desatand una acalorada discusión con el jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir.



“No entiendes lo que estás diciendo. Nos pones en peligro a todos. Existe el derecho internacional y estamos comprometidos con él. No podemos hacer morir de hambre a la Franja, tus afirmaciones son peligrosas”, le replicó el comandante en jefe de las FDI, según el canal 12 de la televisión.



“El Gabinete decidió anoche expandir la operación militar dentro de Gaza, no para mantener la seguridad de Israel, sino para salvar a Netanyahu y su Gobierno extremista”, denunció en la red social X el líder del partido político izquierdista Los Demócratas, Yair Golan.



“Ya no es una operación temporal, sino un movimiento que prepara para la presencia permanente en el área, parte de hacer las fantasías de Ben Gvir y Smotrich (el titular de Finanzas) realidad”, añadió.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora