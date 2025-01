Israel advierte que no habrá alto el fuego si Hezbollah no abandona el sur del Líbano

El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió hoy que si el grupo terrorista chií libanés Hezbollah no se retira al norte del río Litani, ubicado a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel, el acuerdo de alto el fuego en el Líbano de noviembre no se mantendrá.



“La primera condición para la implementación del acuerdo es la retirada completa de la organización terrorista Hezbollah más allá del río Litani (…), si no se cumple esta condición no habrá acuerdo”, indicó el ministro a través de un comunicado.



Durante una visita a una exhibición de las armas incautadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur del Líbano, en la sede del Comando Norte de Safed (Tzfat), Katz aseguró que el país está interesado en mantener el alto el fuego.



“Israel está interesado en la implementación del acuerdo en el Líbano y continuará aplicándolo plenamente y sin compromisos”, señaló.



En este sentido, Katz enfatizó que esto será posible solo si se cumple la mencionada condición, así como el desmantelamiento de armas y estructuras del grupo por parte del Ejército libanés, algo que “aún no ha sucedido”.



En caso contrario, indicó que el Estado hebreo “se verá obligado a actuar por su cuenta para garantizar el regreso seguro de los habitantes del norte (de Israel) a sus hogares”.



La tregua, acordada el pasado 27 de noviembre por las partes, estableció que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) deben retirarse del sur del Líbano en 60 días –de los cuales han transcurrido 39- y entregar el control de la zona a los militares libaneses y a las fuerzas de paz de la ONU.



De momento, Israel solo ha anunciado la retirada de una de sus divisiones en dos ciudades, y de acuerdo con reportes locales y prohibiciones a civiles emitidas por las FDI, mantiene presencia en unas 60 localidades.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora