Israel acepta una extensión temporal del alto el fuego en Gaza durante Ramadán y Pascua

El Gobierno de Israel aceptó extender “temporalmente” el alto al fuego en Gaza durante el Ramadán y la Pascua judía, periodo durante el cual todos los rehenes podrían ser liberados, así lo anunció en un comunicado en la madrugada de este domingo la Oficina del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu.



“Israel adopta el marco del enviado presidencial estadounidense, Steve Witkoff, para un alto el fuego temporal durante el período de Ramadán y Pascua”, se señaló en la nota, tras una reunión encabezada por Netanyahu, el ministro de Defensa, Israel Katz, y otros funcionarios.



El comunicado explica que “el primer día del marco, la mitad de los rehenes vivos y fallecidos serán liberados y una vez concluido –si se llega a un acuerdo sobre un alto el fuego permanente– los rehenes vivos y fallecidos restantes serán liberados”.



Además, la información oficial indica que “si Hamás cambia su posición, Israel entablará inmediatamente negociaciones sobre los detalles generales del marco de Witkoff”.



Esta propuesta fue una iniciativa del enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, quien el domingo pasado, indicó en una entrevista con la cadena CNN que tenían “que conseguir una extensión de la fase uno”, por lo que anunció que iría a la región “para negociar eso, y esperamos tener el tiempo suficiente para empezar la fase dos y liberar a más rehenes”.



Esta extensión se da luego que la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza terminara el sábado sin que Hamás e Israel alcanzaran un acuerdo para implementar la segunda que, según el texto, entraría en vigor este domingo y que contempla la entrega del resto de rehenes y el fin de la guerra.



Las negociaciones entre ambos se rompieron el viernes después de que el equipo negociador israelí propusiera a los mediadores en El Cairo extender la actual fase para mantener los intercambios entre rehenes por terroristas palestinos presos y no implementar así la siguiente.



La organización terrorista islámica Hamás, por su parte, tildó de “inaceptable” la propuesta de Israel, ya que considera que esa decisión les permite esquivar la retirada de sus tropas del enclave, incluido del corredor estratégico de Philadelphi, y no afrontar así el fin de la guerra, recogido en el texto que firmaron en Doha en enero.



Según el acuerdo, mientras las negociaciones para la segunda fase estén en marcha, se respetará el alto el fuego.



Sin embargo, tal y como informó el grupo terrorista palestino no hay conversaciones en curso.



Esta situación hace temer a los familiares de los 59 rehenes todavía cautivos en Gaza (una treintena de ellos declarados muertos por Israel) que las Fuerzas de Defensa reanuden sus bombardeos contra la organización terrorista islámica, una preocupación compartida por la población gazatí, que empezaba a reconstruir sus vidas tras estos primeros 42 días de tregua.



“Israel busca devolver a los rehenes mientras conserva la opción de reanudar los combates en Gaza”, criticó uno de los portavoces del grupo terrorista palestino, Hazem Qasem, en una entrevista con el canal de televisión Al Araby.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora