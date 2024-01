Ismail Haniyeh y Antony Blinken: ¿Un solo corazón?

En un rápido y fantasmal vuelo el señor Antony Blinken llegó a Israel a pedir todo lo que Israel no puede ni debe darle.

Simultáneamente el cacique terrorista y asesino de guante blanco (o casi) Ismail Haniyeh habló con los que lo mantienen en el grupo de multimillonarios a expensas de la vida y la miseria de los palestinos, confirmando lo que todos sabemos: que la guerra de Hamás tuvo como principal motivo evitar que Arabia Saudita haga las paces con Israel (lo que Irán precisaba).

Refrescaremos la memoria de los cabecillas implicados en el tema, con frases dichas muchos años atrás por dos personas absolutamente diferentes pero que sabían lo que decían.

Dijo Golda Meir: la paz con los palestinos vendrá cuando las madres palestinas quieran más a sus hijos que lo que quieren matar a los nuestros.

Dijo Mario Benedetti: paz es aceptar la diferencia del otro. Si fuera así se aceptarían judíos y palestinos, y no habría guerra.

Si analizamos ambas frases, que son verdades inobjetables, veremos que las soluciones saltan a la vista.

Para que se cumpla lo que la señora Meir dijo, deben darse las siguientes situaciones:

Los clérigos musulmanes deberán reinterpretar y modificar las cláusulas del Corán en las que se llama a los fieles a asesinar a los infieles y a recuperar “por cualquier medio” las tierras que alguna vez fueron de musulmanes. Deberá haber un cambio radical en la educación, enseñanza y cultura musulmana, de tal forma que se elimine el culto a la muerte, la promesa de premios a la muerte por actos de terrorismo, y mediante educación hacer crecer en las madres el amor a sus hijos.

Para que se cumpla la frase de Benedetti, deberán eliminarse todo tipo de fanatismos que llevan las diferencias al camino de la violencia. Eso incluye tanto a musulmanes como a judíos y cristianos, eliminando los fanatismos religiosos y geopolíticos (por llamarlos de alguna forma).

Todos estos imposibles precisarían un mínimo de tres a cuatro generaciones para lograr cambiar la mentalidad de los seres humanos implicados.

Ya hemos visto que de nada sirvieron hasta ahora ni las guerras, ni la diplomacia, ni procesos de paz con documentos firmados que siempre alguna de las partes borró con el codo lo que firmó con la mano.

El señor Blinken puede tener muy buena voluntad cuando viaja tanto y pierde tanto tiempo, aunque sabemos que el trasfondo es lograr una nueva victoria electoral del Partido Demócrata. Pero sabemos que él sabe que vino a pedir imposibles, por lo que volverá con las manos vacías. Israel tiene que agradecer los gestos de buena voluntad y las ayudas reales, pero no puede acceder a ninguno de los pedidos porque lo que está en juego es la existencia misma del Estado, y cualquier cambio será visto por el enemigo como muestra de debilidad, lo que redundará en más violencia contra Israel.

El señor Blinken no pudo ni podrá lograr la liberación de los rehenes como tampoco que cesen los ataques de Hamás, Jihad Islámica, Hezbollah, ni siquiera los lejanos bombardeos y ataques a barcos de los hutíes yemenitas. En síntesis, no logrará que esta guerra se extienda en el tiempo y en el espacio geográfico mientras no se corte el poder de Irán y Qatar que son quienes en realidad manejan la batuta.

Ya hemos visto los fracasos de Estados Unidos en Irak, Afganistán, Ucrania. Estado Islámico sigue vivo, Al Qaeda sigue viva, de poco y nada sirvió matar a Bin Laden, de poco y nada sirven las bases militares desparramadas por toda Asia, probablemente la victoria de la Segunda Guerra Mundial se debió a la suma de otros factores, que pararon una guerra para cambiarla por la “guerra fría”, tal vez menos mortal, pero guerra al fin. Pero el señor Blinken sigue insistiendo que la solución es la formación de un estado palestino para el día después.

Mientras tanto no hay un solo día en el que no perdamos la vida de algunos de nuestros valientes combatientes. Tampoco tenemos seguridad de recuperar con vida a los rehenes, ya que no hay datos concretos de cuántos hay todavía con vida y cuánto tiempo más podrán soportar su cautiverio. Ya van más soldados fallecidos que rehenes que podamos rescatar, y a medida que pasan los días la diferencia aumenta.

Esta guerra no es nuestra guerra, es como muchos dijeron, civilización contra barbarie. Entonces no vendría nada mal que hubiera una segunda Normandía esta vez en los túneles de Gaza, con ejércitos aliados de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Pero eso quedará en una fantasía, porque ya vemos cómo Occidente ayudó a Ucrania frente a la invasión rusa.

Mucho se habla de “el día después”. Nada efectivo se hace para el día de hoy, que se debe solucionar antes que aparezca el día después.

Nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Gran verdad, eterna y lamentable verdad.

Como habrá visto el lector, no mencionamos para nada organismos internacionales como ONU, UNWRA, UNICEF, UNIFIL, etc. No los mencionamos porque son totalmente inservibles o peor aún, sirven solamente para empeorar la situación, como quedó claro con UNIFIL en la frontera con Líbano, y UNWRA sirviendo como socio activo de Hamás en Gaza.

Mauricio Aliskevicius

