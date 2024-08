Isaac Sacca asesoró a cientos de parejas y escribió una guía para un matrimonio feliz: “Hoy el éxito, el dinero y la fama se valoran mucho más que el amor”

El rabino publicó “Comprensión y construcción del amor”, un libro que ayuda a estar mejor con la persona elegida. Qué pasa cuando hay agresión y las cuatro claves para que el vínculo funcione. También por qué hoy los relaciones son más justas. El ebook se puede descargar gratis y leer en cualquier teléfono, tablet o computadora.

Por Malena Sánchez Moccero

[”Comprensión y construcción del amor” se puede descargar gratis de Bajalibros clickeando acá]

¿Qué diferencia al amor de pareja de otros amores? ¿Está el amor en crisis? ¿Qué entra en juego cuando una relación es tóxica? ¿Puede el amor desaparecer?

La idea del libro de Isaac Sacca surgió de su experiencia como rabino escuchando y observando a parejas, novios, matrimonios. “Noté que las parejas carecían de instrucción con respecto al amor”, cuenta Sacca. “Se supone que esas cosas surgen espontáneamente y no es así. En mi rol de rabino, al preparar y enseñar a tantas parejas e interactuar con ellas, noté la carencia de un texto simple, fácil e instructivo que despertara la atención para vincularse adecuadamente y vivir en pareja felizmente”. Así fue como nació Comprensión y construcción del amor.

Isaac Sacca nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 1964. Es descendiente de judíos de Siria y Europa Oriental y su bisabuelo fue un rabino nacido en Alepo, Siria. Sacca fundó la Organización Mundial para la Juventud, Menora. En 1997 fue promovido a Gran Rabino de la Asociación Comunidad Sefardí de Buenos Aires (ACISBA). El rabino es reconocido por mantener diálogos con todo el pueblo judío y con líderes de otras religiones, en especial con el Papa Francisco.

Sacca, quien tiene entre sus obras preferidas sobre el amor El arte de amar de Erich Fromm y El libro de proverbios de la Biblia, reflexiona en su libro sobre el vínculo de la pareja y el compromiso del matrimonio. “Es mi anhelo y esperanza que este libro contribuya a las parejas a ser más felices en el vínculo matrimonial”, asegura a Infobae el rabino.

– ¿Por qué cree, como lo afirma en su libro, que “el amor está en crisis”?

– Creo que el amor está en crisis sin lugar a dudas. En primer lugar, las personas estamos menos predispuestas al sacrificio que las generaciones pasadas. Los cambios sociales y los avances tecnológicos -entre otras cosas- nos hicieron más cómodos. Pero el amor requiere entrega, dedicación y esfuerzo. Por otro lado, hay una confusión cada vez mayor entre el amor y el placer.

– ¿Cómo es eso?

– Eso genera un desconcierto tremendo, a tal punto que pensamos que amamos cuando percibimos placer y establecemos vínculos sólo en base al placer y no al amor. Pero el placer se diluye con el tiempo, mientras que el amor se incrementa. El amor fue relegado en la tabla de prioridades de la sociedad. Hoy el éxito personal, especialmente el profesional, el dinero y la fama se valoran mucho más que el amor. No dejan de influir también otros aspectos, como el hecho de que las personas queremos resultados inmediatos y hemos perdido la virtud de la paciencia.

– En una parte del libro afirma que “Cuando amamos, encontramos un sentido”. ¿Cree que al amar se le otorga sentido a toda nuestra vida o se refiere solo a lo emocional?

– Cuando se alcanza el sentimiento de amor a alguien, se genera una fuerza interna que nos mantiene con ganas de seguir vivos. Si nos despertamos a la mañana y nos percatamos que hay alguien a quien amamos, nos armamos de fuerza porque queremos compartir con él o ella, brindarnos a él o ella, disfrutar junto a él o ella. Nuestra vida cobra sentido emocionalmente. Nos hace bien, no hablamos de un sentido trascendente o metafísico, es la sensación que sentimos cuando amamos. Amar es antidepresivo.

– Al leer el subtítulo “Amar hace bien” pensé en todas aquellas relaciones que implican sufrimiento, angustia, incluso maltrato o violencia, aun asi los protagonistas de estas relaciones suelen afirmar que se aman. ¿Cómo definiría este vínculo?

-Debemos advertir que hay relaciones que no se sustentan en el amor y otras que que están basadas en el amor. Tanto las relaciones en las que el amor no existe -como el caso en que la pareja está vinculada por alguna gratificación, o por algún interés y que ellos llaman amor-, como en el caso de las relaciones basadas en el amor, si existe violencia y agresión no tiene que ver con él tipo de vínculo ya sea de amor o de conveniencia, tiene que ver con el carácter del agresor en relación a su incontinencia y/o la falta de moral. El problema es la persona que no controla sus actos que le hacen daño al otro.

– ¿Entonces qué pasa?

-En las situaciones en que hay amor puede ser más difícil para el agredido poner fin a la relación, ya que el amor hace que uno confíe en que no volverá a pasar. La persona que agrede tiene un trastorno que debe resolver con profesionales especializados, ya que no amar -y con más razón amar- no está relacionado con la agresión ante los desacuerdos o conflictos. En cualquiera de los casos, siempre que hay agresión, verbal o física, se trata de relaciones no sanas que deben llegar a su fin, salvo en el caso de agresores que asuman su error, cambien y trabajen para eso. Hay que recordar que el amor a uno mismo no puede ser anulado jamás por más amor que se sienta hacia otra persona.

– ¿Cómo describiría el matrimonio en la época actual?

-Si bien cambian las maneras, la esencia humana no. Pero el cambio de las maneras y la dinámica en la sociedad a través del tiempo influye en la forma de vincularse. Se podría escribir un texto que describa el matrimonio en las distintas etapas de la historia, lugares y culturas. Sin embargo, podemos decir que hoy en día el matrimonio sigue siendo la institución central de la sociedad y con mayor fuerza que en otras épocas en las que las instituciones de poder estatal, los entes de poder organizados o impuestos tenían mayor injerencia en la vida social.

– ¿Es así?

-Hoy son más los individuos los que establecen las pautas sociales y son los individuos quienes crean su propio ámbito, que es el matrimonio, para unirse en la vida. Es allí en el matrimonio donde radica el eje del poder social. Por otra parte, es importante destacar que los matrimonios hoy son más justos y equilibrados en relación con los derechos y atribuciones, como así los compromisos y obligaciones que asumen el varón y la mujer, en comparación con otras épocas en las que el vínculo era injusto y desequilibrado. El matrimonio hoy es sumamente importante, tal como siempre lo fue para la buena salud de la sociedad. Es un marco natural donde podemos vivir con emociones sanas, manifestar el amor y el compañerismo, practicar el apoyo mutuo y la generosidad, aprender a convivir y formar nuevas generaciones de personas nobles en un marco comprometido con el amor y la responsabilidad.

– ¿Cree que es un pacto y compromiso que los jóvenes siguen asumiendo?

-Lo más importante del matrimonio es que crea un marco de responsabilidad para la pareja, no es un vínculo egoísta, es un vínculo que se asume con compromiso. Sin matrimonio, el vínculo entre dos personas es volátil, ese tema se trata en el libro también. Los jóvenes siguen hoy también las inclinaciones sanas de los instintos naturales del ser humano como fue desde siempre. El joven desea establecer su vida con seguridad y crear un ámbito de solidez y tranquilidad. Por naturaleza, la incertidumbre es temida por las personas. El matrimonio les da a los jóvenes un marco de contención, los hace sentir bien. Es un instinto noble y correcto que la naturaleza estableció en nosotros y que los jóvenes hoy siguen buscando. Sin embargo, la cultura moderna más individualista y egocentrista dificulta la entrega y promueve la recepción. Esta tendencia hace que hoy cueste más practicarlo, o sea se asume el compromiso, pero como explicamos al principio, la generación de hoy más centrada en lo individual, hace que nos cueste más ejercer los compromisos con el otro. Ese es el desafío y el camino que lleva a la felicidad: asumir el compromiso de brindarse.

– ¿Puede desaparecer el amor?

-Si se genera amor verdadero durante el vínculo, el amor nunca desaparece. Puede darse que el amor generado sea ínfimo o insuficiente para contrarrestar ciertas desavenencias. Pero el amor conseguido es amor que no desaparece. El amor no es una emoción que fluye. El amor es una construcción. Las acciones son las que generan el amor, cuanto más y mejores acciones haya, más amor se generará. Esto está desarrollado en el libro. Tomemos el amor a un hijo. Uno ama a su hijo, y por más que su hijo lo agreda y deba defenderse o denunciarlo, lo amará igual. El sentimiento amoroso no desaparece, lo que desaparece es el tipo de trato o vínculo que una madre o un padre establecen con su hijo inmoral. Es posible que lo denuncien a las autoridades por sus delitos para someterlo a la justicia o dejen de visitarlo o hablarle, pero no perderán el sentimiento de amor adquirido.

-A veces, sin embargo, parece no existir más amor…

-Consideramos entonces que, si desaparece el amor, significa que no existió, que alguna o ambas partes no actuaron en función para que el amor surja y el vínculo del amor verdadero nunca nació, solo existió un vínculo de placer o conveniencia que los mantuvo o los mantiene juntos.

– ¿Cómo cree que impacta en los matrimonios de hoy en día el nuevo rol de la mujer, que ya muchas veces no es ama de casa sino una mujer trabajadora profesional que mantiene sus amistades, su trabajo, su deporte y donde las tareas del hogar suelen estar repartidas entre el hombre y la mujer?

-El nuevo rol de la mujer y del varón en los matrimonios de hoy es, en mi opinión, un logro positivo de la evolución de la humanidad. Encasillar a las personas por su género en una tarea específica es contraproducente para todos, tanto para el varón como para la mujer. La dinámica de los roles debe dejarse fluir y que sea un acuerdo de la pareja, aceptado entre ellos con satisfacción; no debe ser una imposición social. La imposición social evita el desarrollo personal de ambos, evita la optimización de las capacidades de cada uno y priva a la sociedad de los beneficios que pueden emerger de la actividad que a cada uno le apasiona.

– ¿Qué consejo le daría a una joven pareja que está por casarse?

-Decirles que se amen no solo es cursi es también un error, el amor como podrán leer en el libro no es una decisión, en un proceso que se va construyendo con actos que cada una de las partes asume. Hay cuatro obligaciones que distinguen a una persona casada de una soltera. Se los digo a todos los novios. ¿Qué cambia la ceremonia de casamiento en la pareja? ¿Qué diferencia genera el acto de casarse según la tradición?

El casamiento consiste en contraer el compromiso de cuatro elementos: Asumir la fidelidad a la pareja; compartir todo; respetar a la pareja por sobre todas las personas; vincularse con cariño más allá de lo que pase. Si actúan así él matrimonio se encaminara con éxito y felicidad y el amor surgirá.

