Irán y el OIEA allanan el camino para salvar el pacto nuclear

5 marzo, 2022

La agencia nuclear de la ONU e Irán acordaron este sábado resolver las dudas sobre material fisible no declarado en suelo iraní, un entendimiento que allana el camino para salvar el pacto nuclear de 2015.

El anuncio, realizado en Teherán por el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, llega cuando todo parece indicar que las negociaciones para salvar el pacto nuclear de 2015 están a punto de llegar a buen puerto.



«Es un acuerdo para trabajar juntos, trabajar intensamente», dijo Grossi en una rueda de prensa junto con el jefe de la Agencia de la Energía Atómica de Irán (AEAI), Mohamad Eslami.



«Vamos a trabajar con un gran grado de profesionalidad para que nuestros expertos puedan clarificar estas importantes cuestiones», indicó Grossi.



El argentino hacía referencia a las dudas de la organización que dirige acerca del origen de trazas fisibles encontradas en Irán en varios sitios que no se habían declarado como nucleares.



A esto respecto, Eslami afirmó que colaborará con el OIEA con el suministro de documentos que expliquen esas trazas fisibles en los próximos meses.



“Hemos acordado entregar al OIEA documentos relacionados con las cuestiones que están en el aire entre Teherán y la agencia”, dijo Eslami en la rueda de prensa.



Grossi, quien llegó anoche a Teherán y regresará hoy mismo a Viena, afirmó que el restablecimiento del pacto nuclear y la relación del OIEA con Irán son “paralelas y no se tocan” pero a mismo tiempo indicó que están relacionadas.



«Es difícil imaginar que el acuerdo sea posible sin que la agencia (el OIEA) e Irán estén de acuerdo para resolver estas importantes cuestiones», dijo al respecto.



ACUERDO NUCLEAR



El entendimiento entre el OIEA e Irán abre el camino para restablecer el pacto nuclear de 2015 que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones económicas.



Ese pacto quedó tocado en 2018 cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo abandonó y reimpuso sanciones a Irán.



Un año después, Teherán comenzó a incumplir el pacto y aceleró sus esfuerzos nucleares y el enriquecimiento de uranio.



El OIEA aseguró el jueves que Irán dispone ya de 33,2 kilos, casi el doble de hace tres meses, de uranio enriquecido al 60 %, una pureza cercana a la necesaria para ser empleada en una arma atómica y muy por encima de lo acordado en 2015.



Ahora, tras 11 meses de duras negociaciones en Viena entre Irán y Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y China, con la participación indirecta de EEUU, todo parece indicar que en los próximos días se podría anunciar un nuevo acuerdo.



«Estamos cerca. Los negociadores del E3 (Alemania, Francia y el Reino Unido) abandonan Viena brevemente para poner al día a los ministros sobre la situación. Listos para volver pronto», explicó ayer en Twitter la negociadora jefa británica, Stephanie Al-Qaq.



En la misma línea se manifestaron el jefe de la delegación francesa, Philippe Errera, y el ruso, Mikhaíl Ulyanov, quien afirmó que «está a punto de terminar» lo que calificó de un «largo y agotador maratón”.



Por su parte, las autoridades iraníes llevan dos semanas afirmando que el acuerdo «encuentra más cerca que nunca» y subrayando que todo depende de Occidente.



El portavoz de Exteriores, iraní, Said Jatibzade, afirmó esta semana que el borrador del acuerdo está listo «en un 98 %».



Durante la visita de Grossi, quien también se reunió con el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, el país persa anunció la existencia de dos nuevas bases para misiles y drones situadas en el “corazón de altas montañas”. EFE