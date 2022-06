Irán y EEUU reanudarán pronto las negociaciones nucleares

26 junio, 2022

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó en Teherán que las renovadas conversaciones indirectas para salvar el pacto nuclear entre Irán y Estados Unidos se celebrarán pronto en un país del golfo Pérsico, y no en Viena.

“Puesto que se trata de contactos bilaterales entre Irán y Estados Unidos preferimos hacerlo en otro lugar (de Viena) que no cree confusiones”, dijo Borrell en una rueda de prensa en la capital iraní.



El jefe de la diplomacia europea afirmó que “tendrán lugar más cerca del golfo Pérsico, en algún país del golfo”, sin especificar dónde, y no en Viena donde se celebran con la participación de Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China, además de Estados Unidos de forma indirecta.



“Hay aspectos colaterales, relativos a la implementación, a las garantías, a la situación de la Guardia Revolucionaria que todavía tienen que ser acordadas por las dos partes directamente afectadas”, afirmó.



Borrell explicó que las cuestiones fundamentales del acuerdo están cerradas, como son los aspectos nucleares o el levantamiento de las sanciones.



Las negociaciones para salvar el pacto nuclear están paralizadas desde marzo, tras más de un año de conversaciones y cerca de que el acuerdo estuviera cerrado.



SIN CONTACTOS DIRECTOS



A pesar de que se trata de cuestiones bilaterales, las nuevas conversaciones no serán directas dada la negativa de Teherán a tratar directamente con Washington y la Unión Europea seguirá ejerciendo de intermediario.



“No va a haber contactos directos. Mi equipo va a estar allí para hacer el contacto entre unos y otros”, explicó Borrell, quien llegó a Teherán para tratar de romper el impasse en las negociaciones.



En cuanto a las fechas, Borrell no ofreció detalles y afirmó que “más pronto de lo que se puedan imaginar”.



Borrell y el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, anunciaron la reanudación de las conversaciones para salvar el pacto nuclear de 2015, que limitaban el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones.



La Unión Europea coordina las conversaciones en Viena de Irán con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China, y Estados Unidos de forma indirecta, para salvar el acuerdo nuclear de 2015.



En 2018, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, lo abandonó y volvió a imponer sanciones a Irán. Teherán respondió un año después con la aceleración de sus esfuerzos nucleares y el enriquecimiento de uranio.



Irán insiste en que Estados Unidos debe levantar las sanciones que pesan sobre la Guardia Revolucionaria, algo que parece que Washington no está dispuesto a hacer.



En las últimas semanas han aumentado las tensiones por el programa nuclear iraní tras la resolución aprobada por la Junta de Gobernadores del OIEA contra Irán por su falta de transparencia.



Teherán respondió con el apagado de 27 cámaras de vigilancia en diferentes instalaciones nucleares. EFE