Irán y EEUU comienzan la segunda ronda de negociaciones nucleares en Roma

Irán y Estados Unidos comenzaron este sábado una segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní en Roma, una semana después de un primer encuentro que ambas partes calificaron de constructivo en Omán, informó la agencia iraní IRNA..



Las conversaciones se producen de manera indirecta entre el ministro de Exteriores, Abbás Araqchí, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, con mediación de diplomáticos omaníes en una sede de Omán en la capital italiana.



“La República Islámica de Irán siempre ha demostrado, con buena fe y sentido de responsabilidad, su compromiso con la diplomacia como vía civilizada para resolver los problemas, con pleno respeto a los altos intereses de la nación iraní”, arguyó en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, quien acompaña a Araqchí, antes de la reunión.

No obstante, bajo el telón de fondo de las refinadas palabras de los diplomáticos iraníes, se sospecha que el enriquecimiento de uranio con una pureza superior al 60 por ciento, que se está llevando a cabo en las instalaciones nucleares de la República Islámica, no tiene otro objetivo que la fabricación de varias bombas atómicas y, con el material acumulado, eso podría lograrse en el término de una semana.



Antes del encuentro con el estadounidense, Araqchí se reunió con su homólogo italiano, Antonio Tajani, a quien agradeció su papel en esta segunda ronda de negociaciones.



Teherán y Washington calificaron como constructivo el primer encuentro de hace una semana en Mascate (Omán), pero existen diferencias acerca del alcance de las negociaciones.



Irán solo quiere negociar la limitación de su capacidad nuclear y dejar fuera de las discusiones su programa de misiles y su apoyo a grupos terroristas como los hutíes del Yemen o los libaneses de Hezbollah.



Estados Unidos ha planteado el desmantelamiento del programa nuclear iraní, además de la cuestión de los misiles y el apoyo a sus aliados en la región.



“Unas demandas (de EE.UU.) que sean poco realistas únicamente reducirán la posibilidad de llegar a un acuerdo”, argumentó el jefe de la diplomacia iraní en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú.



También criticó a Estados Unidos por mandar mensajes contradictorios acerca de las conversaciones nucleares, después de que Witkoff hablase del desmantelamiento nuclear del país persa, algo que no había hecho en público antes.



Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha continuado con las amenazas contra el país persa si no alcanzan un acuerdo, como hizo el jueves al afirmar que no ha descartado un plan de Israel de destruir las instalaciones nucleares de Irán.



Tras su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha reanudado su política de “máxima presión” contra Irán con al menos seis rondas de sanciones para detener la venta de petróleo iraní.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora