Irán y EEUU acuerdan avanzar en las negociaciones nucleares con reuniones técnicas

Abbas Araghchi Foto: Hamed Malekpour / Tasnim News Agency CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons

Irán y Estados Unidos acordaron este sábado avanzar a la siguiente fase de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní en la reunión indirecta mantenida en Roma, informó Omán, que ejerce de intermediario entre los dos rivales.

El ministro de Exteriores iraní, Abbás Araqchí, y el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, mantuvieron hoy negociaciones indirectas de cuatro horas en Roma, mediadas por el jefe de la diplomacia omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, en el segundo encuentro de este tipo entre los dos países.

Araqchí explicó que la nueva fase incluye reuniones técnicas de expertos sobre el programa nuclear iraní en Omán tras el encuentro, que fue alabado por Al Busaidi.

“Estas conversaciones están cobrando impulso y ahora incluso lo improbable es posible”, dijo en X Al Busaidi tras el encuentro mantenido en la residencia del embajador omaní en Roma.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán afirmó en un comunicado que Araqchí y Witkoff “acordaron iniciar la siguiente fase de sus conversaciones, cuyo objetivo es sellar un acuerdo justo, duradero y vinculante que garantice a Irán la completa liberación de armas nucleares y sanciones y que mantenga su capacidad para desarrollar energía nuclear con fines pacíficos”.

La cancillería omaní no ofreció detalles de en qué consiste esa siguiente fase, algo que explicó Araqchí.

El jefe de la diplomacia iraní consideró que hoy ha logrado llegar a un “mejor entendimiento” con su contraparte estadounidense, lo que permite “avanzar a las siguientes etapas” con reuniones técnicas entre expertos el miércoles en Omán.

Tras esos encuentros técnicos, Araqchí y Witkoff volverán a reunirse para evaluar los resultados de los especialistas el sábado en Omán.

A pesar de ello, el diplomático iraní se mostró cauto: “No hay razón para demasiado optimismo ni demasiado pesimismo”.

Araqchí aseguró que durante las conversaciones de hoy solo se trataron cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní, lo que dejaría fuera la cuestión de los misiles balísticos del país persa, así como su apoyo a grupos terroristas regionales como los hutíes del Yemen o los libaneses de Hezbollah.

Teherán considera como una línea roja todas las cuestiones que estén relacionadas con su capacidad nuclear, lo que incluye el desmantelamiento de su programa atómico.

“Los estadounidenses no han planteado ninguna cuestión no relacionada con el tema nuclear”, subrayó.

El alcance de las conversaciones ha sido tema de disputa entre las dos partes en los últimos días, con mensajes de Washington que apuntaban a un desmantelamiento nuclear total o a la inclusión del potente programa de misiles iraní.

Irán y Estados Unidos comenzaron las negociaciones nucleares el sábado pasado con un primer encuentro en Mascate (Omán) que ambas partes calificaron como constructivo.

Donald Trump, ha continuado con las amenazas contra el país persa si no alcanzan un acuerdo

Amenazas de Trump

Estas conversaciones se producen bajo las continúas amenazas militares del presidente estadounidense, Donald Trump, quien las repitió el jueves al afirmar que no ha descartado un plan de Israel de destruir las instalaciones nucleares de Irán si no alcanzan un acuerdo.

“No diría que lo he descartado. No tengo prisa, porque creo que Irán tiene la oportunidad de tener un gran país y vivir feliz sin muerte. Y me gustaría ver eso. Esa es mi primera opción”, dijo en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Tras su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha reanudado su política de “máxima presión” contra Irán con al menos seis rondas de sanciones para detener la venta de petróleo iraní.

Trump abandonó durante su primer mandato el pacto nuclear de 2015, firmado entre Irán y seis potencias occidentales y que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. EFE y Aurora