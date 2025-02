Irán se rearma y recibe en secreto un barco con suministros de China, según la cadena CNN

El primero de dos buques que transportaban 1.000 toneladas de un producto químico de fabricación china que podría ser un componente clave del combustible para el programa de misiles militares de Irán ha anclado frente al puerto iraní de Bandar Abbas, informó la cadena CNN.



La cadena, que cita como fuentes a la inteligencia occidental y a datos de seguimiento de los barcos, asegura que el hecho podría ser una señal de que la producción de misiles de Irán ha vuelto a la normalidad después de los ataques de Israel a fábricas clave el año pasado.



El barco, Golbon, partió del puerto chino de Taicang, en China, hace tres semanas cargado con la mayor parte de un envío de 1.000 toneladas de perclorato de sodio, el principal precursor en la producción del combustible sólido que alimenta los misiles convencionales de alcance medio de Irán, aclara la CNN, que cita dos fuentes de inteligencia europeas que no indentifica.



El perclorato de sodio podría permitir la producción de combustible suficiente para unos 260 motores de cohetes sólidos para los misiles Kheibar Shekan de Irán o 200 de los misiles balísticos Haj Qasem, según las fuentes de inteligencia, precisa la cadena.



La CNN recuerda que el envío se produce en un momento en que Irán ha sufrido una serie de reveses regionales con la derrota vivida por sus aliados: Bashar al Assad en Siria y el grupo terrorista chií Hezbollah en Líbano.



Tras el ataque de Israel a las instalaciones de producción de misiles de Irán en octubre, algunos expertos occidentales creyeron que podría pasar al menos un año antes de que Teherán pudiera reanudar la producción de combustible sólido. Esta entrega indica que Irán no está lejos de -o que ya podría haber vuelto a- la producción de sus misiles.



Estos datos sobre los suministros a Irán se conocen además en medio de las nuevas tensiones que viven Estados Unidos e Israel con Irán, tras la toma de posesión el pasado 20 de enero del nuevo mandatario estadounidense, el republicano Donald Trump.



El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este jueves que si sus instalaciones nucleares son atacadas construirán mil más, en respuesta a las amenazas lanzadas desde Washington y Jerusalén.



“Amenazan con atacar instalaciones nucleares. Si atacáis cien de ellas, construiremos otras 1.000”, dijo el mandatario iraní en un discurso en la sureña ciudad de Bushehr, informó la agencia Mehr.



“Podéis atacar edificios y centros, pero no podéis atacar a quienes los construyen”, añadió el político.



Tras su regreso a la Casa Blanca, Trump ha afirmado que quiere negociar un acuerdo con Irán, pero ha reimpuesto la llamada política de “máxima presión” contra Teherán y aprobado nuevas sanciones para cortar la venta de petroleo iraní.



El líder supremo iraní, Ali Khameneí, ha rechazado la posibilidad de negociar al arguir que hablar con Washington “no es sabio, no es inteligente y no es honorable”. EFE y Aurora