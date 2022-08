Irán no tiene prisa por firmar: “En dos meses más, cuando llegue el invierno a Europa, podremos conseguir un mejor trato”

31 agosto, 2022

Periódico iraní: Estados Unidos rechazó tres de las principales demandas de Irán

Por el teniente coronel (retirado) Michael Segall

Irán todavía está examinando la respuesta de Estados Unidos a sus declaraciones sobre un “documento final” que Europa transmitió a los estadounidenses. Parece que dentro de Irán también hay desacuerdos sobre qué postura tomar, particularmente con respecto a la fecha para firmar el acuerdo y si vale la pena extender las conversaciones de Viena hasta el invierno para obtener más logros. En cualquier caso, aparentemente Teherán no tiene prisa por firmar. Afirmó públicamente que el acuerdo nuclear no afectará su programa de rehabilitación económica y que no es parte de este. También públicamente, los portavoces iraníes dijeron que el examen de la respuesta de Estados Unidos “continuará al menos hasta el fin de semana”.

Mientras tanto, continúan los esfuerzos de Qatar para mediar entre las partes iraní y europea-estadounidense. El vicecanciller de Qatar habló por teléfono con el máximo negociador de la UE [Unión Europea] para las conversaciones de Viena, Enrique Mora, y se reunió (27 de agosto de 2022) en Teherán con Ali Bakri Kani, jefe del equipo negociador de Irán. En junio, Qatar fue sede de dos días de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán. El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, también habló con el ministro de Exteriores de Omán (donde se llevaron a cabo contactos preliminares entre Irán y Estados Unidos para la firma del acuerdo nuclear de 2015). Abdollahian dijo que Irán revelará su posición después de sopesar la respuesta de Estados Unidos.

Los temas que han permanecido “sensibles y trascendentales”

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, dijo (28 de agosto) que Irán presentará su respuesta cuando sus «expertos» terminen sus discusiones confidenciales sobre los detalles de la respuesta de Estados Unidos. Afirmó que Irán se está comportando “responsablemente” y manifestó que la última ronda de conversaciones en Viena fue “positiva y con avances… la mayoría de los problemas se han resuelto, pero los que quedan son muy sensibles, importantes y trascendentales”. Hizo hincapié en que Irán quiere un acuerdo porque servirá a sus intereses. Criticó al equipo negociador del gobierno anterior del presidente Hassan Rouhani y aseveró que el equipo actual había discutido las líneas rojas de Irán para las negociaciones.

Con respecto a las conversaciones entre Estados Unidos e Israel sobre el acuerdo nuclear, Kanaani dijo: “Tenemos que esperar y ver si la administración estadounidense sigue esperando la postura y el orden de prioridades del régimen sionista u otorgará prioridad a los intereses del pueblo estadounidense”: es decir, firmar el trato. Fuentes iraníes indicaron que Teherán dará su respuesta el fin de semana. En cualquier caso, la mayoría de los medios impresos y de difusión iraníes están destacando los esfuerzos de Israel para descarrilar el acuerdo y su fuerte presión sobre Washington para que no lo firme y, por lo tanto, regrese al marco del acuerdo de 2015. (1)

Biden: De vuelta al acuerdo nuclear. (serateshgh.com)

“Un paso adelante, tres pasos atrás”

El periódico conservador iraní Jomhouri Eslami afirma con cautela que obtuvo «a través de información no oficial en los canales de los medios» partes de la «respuesta larga y detallada» de Estados Unidos a las posiciones de Irán. Según el periódico, Estados Unidos aceptó una demanda, a saber, presentar el acuerdo para la aprobación del Congreso y, por lo tanto, obligar también al próximo presidente de Estados Unidos, pero rechazó tres de las demandas “centrales” de Irán.

Estados Unidos ha rechazado, afirma el documento, la demanda de Irán de garantías estadounidenses de que las empresas occidentales podrán comerciar con Irán. Estados Unidos acordó permitir que todas las empresas, excepto las que están bajo sanciones, hagan negocios con Irán, pero dijo que no podía obligar a las empresas privadas a hacerlo. “Las grandes empresas petroleras y de construcción de maquinaria en Europa y Asia no están bajo nuestro control, y no podemos ordenarles que vayan a trabajar a Irán… Ciertamente, es posible que algunas de las empresas gigantes no quieran, por las razones que sean, trabajar e invertir en Irán”.

La segunda demanda iraní rechazada se refería a las garantías estadounidenses para empresas internacionales, europeas y asiáticas, excepto aquellas bajo sanciones estadounidenses, que harían negocios con Irán después de la firma del acuerdo. Irán exigió que, si Washington se retiraba nuevamente del acuerdo nuclear y se volvían a imponer sanciones, estas empresas serían compensadas. Estados Unidos respondió que esto excede la autoridad del presidente y que podría ofrecer una garantía oficial solo mientras se desempeñe en la Casa Blanca pero no después.

La tercera demanda iraní se refería a la reconexión de Irán a SWIFT, el servicio internacional de mensajería financiera (del que Irán fue eliminado en 2018), para que pueda realizar transacciones en dólares. Washington dijo que si bien en principio está de acuerdo en reconectar a Irán, primero, este último debe llevar a cabo las reformas necesarias en el marco del GAFI (Grupo de Trabajo de Acciones Financieras), que requiere transparencia, lucha contra la corrupción y prevención de la transferencia de fondos a grupos terroristas. De hecho, en los últimos años se ha producido un debate en Irán sobre si unirse al GAFI que aún no se ha decidido. Actualmente, está en la lista negra de la organización junto con Corea del Norte. Ciertos actores en Irán, particularmente aquellos que canalizan la ayuda financiera a los grupos terroristas, desconfían de adoptar la transparencia y permitir que los actores externos monitoreen a Irán.

Jomhouri Eslami, que mantiene una línea dura con respecto a la postura negociadora de Teherán, afirmó recientemente que el tiempo juega a favor de Irán, y que debería seguir insistiendo en sus demandas y obtener más logros, incluso si eso significa extender más las negociaciones. “Se acerca el invierno y Europa sentirá el frío y el precio de las sanciones”. Tal como se presentó, el documento dice que la respuesta de EE. UU. indica que las conversaciones están en crisis. “Estados Unidos ha dado un paso adelante [aprobación del acuerdo por parte del Congreso] pero tres pasos atrás”. El periódico enfatiza que las tres demandas rechazadas son parte de la recompensa económica que Irán merece por firmar el acuerdo y que no otorgarlas dañará económicamente a Irán y evitará cualquier beneficio financiero de volver al acuerdo. Por lo tanto, mientras no se resuelvan estas demandas, no habrá retorno al marco del JCPOA. (2)

Jomhouri Eslami: Un paso adelante y tres atrás.

El periódico Kayhan, que refleja las opiniones del Líder Supremo Ali Khamenei, expresó su preocupación (27 de agosto) por los informes en Occidente de que Irán finalmente renunciaría a sus líneas rojas. El periódico declaró que el lado que necesita el trato es Occidente, que se encuentra en una grave crisis energética en medio de la guerra en curso en Ucrania y la falta de gas ruso en el mercado mundial, no Irán. El periódico volvió a subrayar el mensaje, motivo común en las declaraciones de los líderes iraníes, de que Irán no necesita el acuerdo nuclear ni firmar el GAFI para rehabilitar su economía. El periódico “sugirió al gobierno de Raisi esperar dos meses, hasta que llegue el invierno a Europa, para conseguir un mejor trato”.

Un informe peligroso

La agencia oficial de noticias IRNA de Irán denunció el informe en Jomhouri Eslami. Según IRNA, “el contenido que se publicó está divorciado de la realidad y del contenido de la respuesta de los EE. UU., y está lleno de información falsa… Además, la mayoría de los reclamos planteados no están en absoluto sobre la mesa de negociación”. La agencia de noticias oficial de Irán afirmó además que con las negociaciones ya tan complicadas, no hay necesidad de informes que “complican aún más la situación y hacen el juego a los enemigos de Irán”. (3)

IRNA: Informes peligrosos que hacen el juego a los enemigos de Irán.

La fetua del líder supremo

En medio de los contactos sobre la reincorporación de Estados Unidos al acuerdo nuclear, Irán volvió a citar la fetua de Khamenei contra la producción y el uso de armas de destrucción masiva.

La fetua se mencionó en un artículo en Kayhan que, como se señaló, refleja la perspectiva de Khamenei. Bajo el título “Un foro de revisión del absurdo TNP”, el informe aborda los resultados de la Décima Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que finalizó la semana pasada. El artículo enfatiza el hecho de que a pesar de los esfuerzos de Irán, Siria y otros países, el foro no se refirió a Israel.

“Tal enfoque selectivo [sic] por parte de las grandes potencias que gritan lobo ante la mención de Irán a pesar de que el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, ha emitido una fetua contra la fabricación y el uso de armas de destrucción masiva, es indicativo de la la hipocresía reinante en el TNP así como en la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) con sede en Viena, que ha politizado el proyecto nuclear pacífico de Teherán a pesar de que sus inspectores y cámaras las 24 horas han descartado una y otra vez cualquier desviación”.

El artículo también critica a Israel (“la entidad sionista ilegal”) por negarse a unirse al TNP y actuar en contra de los palestinos, así como a “varios estados árabes [que han firmado acuerdos de paz con Israel] que humillantemente han puesto sus cuellos bajo el control del yugo sionista”. (4)

Fuente: Jerusalem Center for Public Affairs