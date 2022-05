Irán muestra una base subterránea secreta de drones, tras el ataque en Parchin

28 mayo, 2022

La televisión iraní muestra un centenar de drones en las montañas de Zagros. El comandante del Ejército se jacta de que sus drones son los “más poderosos” de la región.

El Ejercito de la República Islámica de Irán dio a conocer este sábado algunos detalles de una base secreta subterránea con más de 100 drones militares, un día después del ataque con un avión no tripulado suicida contra un complejo militar industrial y la eliminación de un alto miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el centro de Teherán.

Ambos ataques fueron atribuidos por algunos reportes extranjeros a Israel, que no ha comentado los hechos.

Foto: IRNA

La base está situada en el corazón de las montañas de Zagros y a varios metros bajo tierra, de acuerdo con la televisión estatal iraní, que emitió imágenes de los drones de combate, identificación y destrucción, pero sin brindar más detalles de la ubicación.

Las imágenes de la televisión mostraron entre otros el Ababil-5, equipado con misiles Qaem 9, una copia iraní del Hellfire aire-tierra de EE.UU., que según el reporte puede cazar objetivos en movimiento.

Foto: IRNA

La agencia de noticias semioficial iraní Mehr dijo que el Ejército también reveló un misil crucero denominado Heidar, el primero que en ser disparado desde un dron.

Foto: IRNA

El comandante de las Fuerzas Armadas iraníes, general Mohamad Baqerí, dijo que «hay muchas bases de drones similares a ésta en el país», informó la web oficial del Ejercito.

«Se han construido muchos túneles y bases bajo las montañas mediante el Ejército, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución y la industria defensiva del país», agregó Baqerí.

“No hay duda de que los drones de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán son los más poderosos de la región”, afirmó el jefe del Estado Mayor del Ejército iraní, general Abdolrahim Mousavi, durante la visita al lugar.

“Nuestra capacidad para mejorar los drones es imparable”, agregó.

El viernes, el diario The New York Times reportó que, la explosión, dos días antes, en el complejo militar de Parchin el miércoles, fue producto de una acometida de drones suicidas, una embestida que encaja con el patrón previo de ataques aéreos atribuidos a Israel.

El domingo pasado, un coronel iraní fue ultimado a balazos a pleno día cuando estaba dentro de su automóvil en el corazón de Teherán.

El diario The New York Times apuntó que funcionarios estadounidenses le dijeron que Israel había estado detrás del operativo que provocó la muerte del coronel Hassan Sayyad Khodaei, un alto miembro de la Fuerza Quds, la unidad especial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para las operaciones en el exterior.

Según el periódico neoyorkino, un oficial de inteligencia estadounidense destacó que el coronel fue abatido como un mensaje de advertencia a Irán para que dejara de intentar secuestros y ataques contra civiles y militares israelíes en el exterior.

Israel no confirmó el reporte, pero criticó públicamente la filtración de Estados Unidos de la noticia al The New York Times.

Ayer viernes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán secuestró en el Golfo Pérsico dos petroleros griegos llamados «Delta Poseidon» y «Prudent Warrior».

La captura de los barcos helenos se llevó a cabo después de que las autoridades griegas capturaran el miércoles un buque iraní que transportaba petróleo y según Irán a instancias de Estados Unidos. Aurora y EFE