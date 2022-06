Irán: Los árabes del Golfo no pueden opinar sobre nuestro programa de misiles

2 junio, 2022

El Ministerio iraní de Exteriores rechazó las últimas declaraciones de los países del Consejo de Cooperación de Golfo (CCG) y dijo que el citado Consejo no está en la posición de hacer comentarios sobre el programa de misiles de Irán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Saíd Jatibzade, señaló que «el CCG, como el mayor arsenal de armas estadounidenses y occidentales del mundo, no está en condiciones de opinar sobre el programa de misiles y temas relacionados con la política militar y la defensa disuasoria», informó la web oficial del Ministerio.



El CCG integrado por Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Omán, en su último informe publicado ayer destacó que «las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y cualquier diálogo futuro con Irán debe abordar su comportamiento desestabilizador, su patrocinio del terrorismo y las milicias sectarias y su programa de misiles».



«La repetición de tales posiciones intervencionistas en cualquier forma se rechaza por completo y no tendrá ningún efecto sobre los hechos legales e históricos existentes», señaló Jatibzade.



El diplomático iraní citó la referencia del comunicado al programa nuclear de Irán, calificó tales solicitudes de «infundadas e irracionales» y afirmó que no tienen más resultado que un mayor descrédito para el CCG.



«La emisión de tales comunicados cliché es contraria a los principios de buena vecindad y no tiene una función especial más que crear una crisis regional», dijo Jatibzade y agregó que «aparentemente, la emisión de la declaración se hace con el objetivo de neutralizar los resultados de la diplomacia de la República Islámica de Irán con sus vecinos, incluidos algunos países amigos y socios entre los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico». EFE