Irán dice que el acuerdo nuclear está más cerca que nunca

17 febrero, 2022

Las autoridades iraníes afirmaron que el acuerdo para salvar el pacto nuclear está más cerca que nunca, aunque aún quedan cuestiones por acordar.

“Después de semanas de intensas conversaciones, estamos más cerca que nunca de un acuerdo”, dijo en Twitter el negociador jefe nuclear de Irán, Ali Bagheri Kani.



El diplomático matizó que aún quedan cuestiones por acordar en las negociaciones entre Irán y y Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y China, con la participación indirecta de EE. UU., para salvar el pacto que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones.



“Nada está acordado hasta que todo está acordado”, afirmó Bagheri, también viceministro de Exteriores.



“Es el momento de decisiones serias”, aseguró, al tiempo que pidió a sus interlocutores que “eviten la intransigencia y aprendan de las lecciones de los pasados cuatro años”.



Por su parte el asesor iraní Seyed Mohammad sostuvo que el pacto es posible en cuestión de días.



“Nos acercamos a un acuerdo en Viena. Es posible alcanzar un acuerdo en días”, afirmó el asesor de comunicación iraní en Twitter.



Desde el comienzo de las negociaciones en abril, Irán ha insistido en el levantamiento de las sanciones estadounidenses y en garantías de que un nuevo Gobierno estadounidense no abandone el acuerdo como hizo el ex presidente Donald Trump en 2018.



En este sentido, el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, afirmó en una entrevista con un medio de comunicación inglés que su país quiere “una declaración política” por parte de Estados Unidos.



“La opinión pública de Irán no puede aceptar como garantía la palabra de un mandatario, menos aún del de Estados Unidos, debido a la salida de los americanos del pacto”, dijo Abdolahian al Financial Times.



Por ello, sugirió que “al menos sus parlamentarios, incluido el Congreso, pueden declarar su compromiso con el acuerdo”.



Además, Irán ha comenzado a discutir con otros países la posibilidad de reanudar la venta de petróleo y sus derivados, confirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzade.



Así, una delegación iraní visitó Seúl esta semana para estudiar la posibilidad de la venta de petróleo y gas condensado a la nación asiática.



Durante la visita también se discutió la cuestión del pago de los en torno 7.000 millones de dólares de fondos congelados en Corea debido a las sanciones estadounidenses, una fuente de tensión entre ambas naciones. EFE