Irán dice que si sus instalaciones nucleares son atacadas construirá 1.000 más

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este jueves que si sus instalaciones nucleares son atacadas construirán mil más, en medio de las tensiones con Estados Unidos e Israel.



“Amenazan con atacar instalaciones nucleares. Si atacáis cien de ellas, construiremos otras 1.000”, dijo el mandatario iraní en un discurso en la sureña ciudad de Bushehr, informó la agencia Mehr.



“Podéis atacar edificios y centros, pero no podéis atacar a quienes los construyen”, añadió el político.



El presidente reformista ha elevado el tono contra Estados Unidos en los últimos días, después de que el presidente estadounidense, Donad Trump, aumentase a su vez las amenazas contra el país persa.



En una entrevista con la cadena Fox, Trump afirmó que había dos opciones para evitar que Irán obtuviese un arma nuclear, alcanzar un acuerdo o bombardear el país.



Al mismo tiempo, medios estadounidenses como el Wall Street Journal han informado de que las agencias de inteligencia de EE.UU. tienen datos que indican que Israel valora atacar instalaciones nucleares iraníes en los próximos meses.



Tras su regreso a la Casa Blanca, Trump ha afirmado que quiere negociar un acuerdo con Irán, pero ha reimpuesto la llamada política de “máxima presión” contra Teherán y aprobado nuevas sanciones para cortar la venta de petroleo iraní.



El líder supremo iraní, Ali Khameneí, ha rechazado la posibilidad de negociar al considerar que hablar con Washington “no es sabio, no es inteligente y no es honorable”.



La máxima autoridad religiosa recordó que Trump abandonó en 2018 el pacto nuclear de 2015, firmado entre Irán y seis potencias y que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones.



Tras la salida estadounidense del acuerdo nuclear, Irán enriquece uranio muy por encima de lo permitido y ya posee 182,3 kilos enriquecidos al 60 % de pureza, cercano al uso militar del 90 %, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). EFE