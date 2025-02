Irán dice que puede resolver sus diferencias con EEUU si el problema son las armas nucleares

Irán afirmó este miércoles que si la principal cuestión para Estados Unidos es que el país no obtenga armas nucleares sus diferencias se pueden resolver y “no hay ningún problema”, en respuesta a las afirmaciones de ayer del presidente estadounidense, Donald Trump.



“Si la cuestión principal es que Irán no desarrolle armas nucleares, entonces esto es alcanzable y no hay ningún problema”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Abbás Araghchí, tras la reunión del Gabinete.



El jefe de la diplomacia iraní argumentó que la posición de Irán ante las armas nucleares es clara: el país es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y el líder supremo de Irán, Ali Khameneí, emitió una fatua (decreto religioso) prohibiendo su desarrollo.



Araqchí también dijo que la llamada política de “máxima presión” que reimpuso ayer Trump contra el país fracasará.



“La presión máxima es un experimento fallido, y volver a intentarlo conducirá a otro fracaso”, dijo.



Trump firmó ayer un memorando que restablece la “política de máxima presión” sobre Irán, que ya aplicó en su primer mandato, con el objetivo de impedir que el país persa adquiera un arma nuclear y limitar sus exportaciones de petróleo.



Pero al mismo tiempo indicó que firmaba el documento porque “todo el mundo quiere que lo firme” y dijo que “espera no tener que usarlo”, e insistió en que Irán no debe desarrollar armas nucleares.



También indicó que está dispuesto a negociar con Teherán e incluso a hablar con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.



El republicano impuso la “política de máxima presión” contra Teherán durante su primer mandato (2017-2020) y abandonó el pacto nuclear de 2015 que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones, lo que hundió la economía iraní.



Tras la salida estadounidense del acuerdo nuclear, Irán enriquece uranio muy por encima de lo permitido y ya posee 182,3 kilos enriquecido al 60 % de pureza, cercano al uso militar del 90 %, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).



Las relaciones entre Irán y Estados Unidos, muy tensas en las últimas décadas, atraviesan uno de sus peores momentos tras el estallido de la guerra que enfrenta a Israel, que tiene a Washington como su principal aliado, con Hamás y Hezbollah, dos de los grupos terroristas islámicos apoyados por Irán. Aurora y EFE