Irán captura brevemente dos drones navales de EEUU

3 septiembre, 2022

La Armada iraní informó que capturó dos naves no tripuladas de Estados Unidos en el mar Rojo, que posteriormente liberó, en el segundo incidente de este tipo entre ambos países en menos de una semana.

“El destructor Jamaran de la Marina iraní halló naves para la recolección de datos abandonadas en rutas de transporte internacional y tomó medidas para prevenir un accidente”, informó la agencia Mehr.



“El destructor controló dos naves y las liberó tras garantizar la seguridad de la navegación”, continuó el medio iraní.



Estados Unidos denunció el martes que la Guardia Revolucionaria intentaron capturar una nave no tripulada de la Quinta Flota estadounidense, aunque esta lo impidió.



«La Marina estadounidense evitó que un barco de apoyo de la Armada de la Guardia Revolucionaria capturara una embarcación de superficie no tripulada operada por la Quinta Flota estadounidense en el golfo Pérsico», indicó en un comunicado la Marina estadounidense.



Irán negó que tratase de capturar las nave y afirmó que “remolcó la embarcación no tripulada estadounidense para asegurar las rutas de transporte en el golfo Pérsico y prevenir un accidente»,



El golfo Pérsico ha sido escenario de numerosos incidentes en los últimos años, incluidos ataques a petroleros y cargueros, entre las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos por las sanciones impuestas por este último a la venta de petróleo iraní.



Irán negocia desde hace 16 meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con Estados Unidos la restauración del acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones y que abandonó en 2018 el entonces presidente estadounidense, Donald Trump..



La pasada madrugada Teherán envió a Washington sus consideraciones acerca del texto final propuesto por la Unión Europea, intermediaria en las negociaciones, una respuesta que EEUU calificó de “no constructiva”. EFE