Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz si no puede exportar su petróleo

El comandante de la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, el contralmirante Alireza Tangsiri, amenazó con cerrar el estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, en caso de que no pueda exportar su petróleo, como pretende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



“Somos militarmente capaces de cerrar el estrecho de Ormuz, pero no lo haremos por ahora, mientras estemos usando el estrecho nosotros mismos”, afirmó el alto cargo militar en una entrevista con la televisión estatal IRIB.



Tangsiri dijo que cualquier decisión de tomar represalias contra las “acciones hostiles” de EE.UU., como el cierre del estrecho de Ormuz, por el que se transporta la tercera parte del petróleo del mundo, “es competencia de los altos funcionarios y las fuerzas navales seguirán las órdenes”.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes pasado una orden ejecutiva para reactivar su política de “máxima presión” sobre Irán, enfocada en endurecer las sanciones económicas y reducir a cero sus exportaciones de petróleo, a fin de evitar el desarrollo de armas nucleares por parte de Teherán.



Sin embargo, al mismo momento se mostró abierto a entablar negociaciones con Irán, posibilidad que fue rechazada por el líder supremo iraní, Ali Khameneí, el viernes, al afirmar que negociar con Washington “no es sabio, no es inteligente y no es honorable”.



Durante su primer mandato (2016-2020), Trump se salió del acuerdo nuclear de 2015 firmado entre Teherán y las potencias mundiales, y reimpuso las sanciones contra el país persa en el marco de la denominada “política de máxima presión” y logró reducir considerablemente la exportación petrolera de Irán, golpeando su economía.



El crudo representa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) de Irán. EFE y Aurora