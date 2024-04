Irán amenaza con bloquear el estrecho de Ormuz

El jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, Alí Reza Tangsirí, advirtió que Irán podría bloquear el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20 % del tráfico de crudo por mar, si el «enemigo» presiona al país persa.



“Podemos cerrar el estrecho de Ormuz, pero no lo hacemos. Sin embargo, revisaremos nuestra política si el enemigo nos presiona”, dijo Tangsirí a la agencia ISNA.



En Irán el termino «enemigo» se suele usar para hacer referencia a Estados Unidos o Israel.



Aproximadamente el 20 % del petróleo del mundo circula por el estrecho de Ormuz, un paso marítimo angosto entre Irán y Omán que las autoridades persas han amenazado en varias ocasiones con bloquear en respuesta a las sanciones de Estados Unidos.



Esas amenazas no se han llevado nunca a cabo, pero el golfo Pérsico ha sido escenario de numerosos incidentes en los últimos años, incluidos ataques y confiscaciones de petroleros y cargueros, entre las tensiones entre Irán y Estados Unidos por las sanciones impuestas por este último a la venta de petróleo iraní debido al controvertido programa nuclear del régimen de los ayatollahs.



La advertencia del militar se produce en medio de las tensiones por tras el ataque contra un edificio adyacente a la Embajada de Irán en Damasco en el que murieron siete guardias revolucionarios, y del que Teherán acusó a Jerusalén.



A este respecto, Tangsirí aseguró que Teherán “no actuará emocionalmente ni apresuradamente”, pero que responderán al ataque en Damasco.



“En el momento adecuado daremos una fuerte bofetada, si dios quiere, pero no actuaremos apresuradamente”, indicó.



Además, el comandante naval lamentó que la “presencia de Israel” en Emiratos Árabes Unidos (EAU), país árabe con el que entabló lazos diplomáticos bajo los Acuerdos de Abraham, rubricados en Washington en septiembre de 2020.



“Sabemos que los sionistas (Israel) no fueron a Emiratos Árabes Unidos pr motivos económicos, pero por motivos de seguridad y militares. Esto es una amenaza para nosotros”, dijo el militar.



Las autoridades iraníes han prometido venganza por el ataque del lunes en el que perecieron siete comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica en Damasco, ante lo que Israel se encuentra en «alerta máxima» y listo para «una variedad de escenarios”.

Con colaboración de agencias

Compartir