Iosi y los iraníes. Reflexión.

19 junio, 2022

"Si grazna como un pato, camina como un pato, y se comporta como un pato, entonces, ¡Seguramente es un pato!". Línea de razonamiento inductivo.

Dr. Natalio Daitch

Los de adentro y los de afuera.

La movida de Iosi el espía, más allá de lo cierto que podría haber en este carril, solo podría cerrar combinado con una pata externa o extranjera. Hay muchas sospechas de contactos desde hace décadas entre funcionarios o gente de la Embajada de Irán en Buenos Aires, o miembros de la colectividad árabe local con comisarios y personal de las fuerzas de seguridad.

Hay sectores de la policía y del ejército (no todos) con una historia de antisemitismo marcado, que, desde la vuelta de la democracia en 1983, han tenido suficiente tiempo para construir férreos lazos con personas árabes o musulmanas en particular de la línea chiíta, para conocerse mejor, y obvio identificar y acordar que los judíos somos el target común de ambos. Para terminar de comprender esto, no creo que haya mucha dificultad ni necesidad de extenderse en palabras y en tinta.



Unidos por el odio.

Unidos por el odio, puede que también por dinero, ideología, etc. Hay fotos de encuentros o eventos donde participan inclusive dirigentes de una izquierda violenta y atea, haciendo migas con representantes locales del país persa con sus Imanes o clérigos.

Para este segundo y breve bloque impresiona que el odio es un pegamento de alta potencia, que hace olvidar viejas rencillas del pasado criollo, entre hombres de armas tomar, tanto de la derecha como de la izquierda argentina.



Realidad versus ficción.

Aún hipnotizados por la serie de Iosi, el espía de la Federal arrepentido, la realidad toca nuevamente a nuestras puertas. Un avión de Venezuela (Boing 747 de la empresa Emtrasur) detenido en el aeropuerto de Ezeiza con cinco iraníes a bordo, sospechados de ser exmilitares y terroristas.

Un avión que estuvo en la caliente zona de la Triple Frontera, y que nuevamente nos recuerda de las alertas rojas emitidas a Interpol justamente a varios ciudadanos iraníes acusados de estar involucrados en el atentado a la mutual judía AMIA.

La enigmática figura del Imán Moshen Rabbani fugado de este país en 1996, cuando descalabraban una cadena de Bancos judíos (y lo que algunos llamaron el tercer atentado contra la comunidad judía en Argentina).



Sospechas. Indicios y pruebas.

Con la ayuda de Wikipedia se define sospecha como una cognición de desconfianza en la que una persona duda de la honestidad de otra persona o cree que es culpable de alguna fechoría o delito, pero aún sin prueba segura.

Mientras indicio es una cosa material, señal, o circunstancia que permite deducir la existencia de algo o de la realización de una acción de la que no se tiene conocimiento directo.

Para concluir este cuarto bloque, al hablar de prueba, se refiere a una cosa material, suceso, razón o argumento con que se prueba o se intenta probar que algo es de determinada manera y no de otra. De hecho, la palabra prueba proviene del latín probus (honrado, bueno).

Y qué duda cabe que la verdad es buena, aunque duela o sea difícil de digerir o aceptar. Pero al final, nos traerá menos dolores de cabeza que el ocultamiento o la mentira o la ceguera.



Argentina. Tierra de Impunidad. Final

La letra con sangre entra, dice el refrán, y lamentablemente para los hebreos en estas tierras, la frase encastra a la perfección. Ya que la libertad y democracia, pero con un alto grado de permisividad, desidia y descontrol, no es la fórmula más conveniente para poder gozar del derecho a la libertad de expresión y a la seguridad personal.

En la Argentina en especial desde 1983 han ingresado elementos de la OLP, traficantes de armas sirios, iraníes chiitas que han plantado varias mezquitas (la del barrio de Floresta en Buenos Aires, en la ciudad de Cañuelas, y en la ciudad de San Miguel de Tucumán de esa provincia) que se encuentran sospechadas de haber dado albergue a terroristas y que se constituyen en un foco o fuente desde donde se alimenta y se cultiva y se expande el odio a Israel y por extensión hacia todos los judíos.

Como he dicho, hay sospechas, indicios y hasta algunas pruebas de un complot o conspiración monstruoso entre elementos locales y extranjeros para cometer los peores crímenes y matanzas en la historia del país.

Para finalizar, hay facilitadores, encubridores y ejecutores. Y la línea del Pato vuelve una y otra vez. La pista siria y la iraní en opinión de este modesto escritor es una sola, y eso lo ven claramente los israelíes, cuando bombardean posiciones en Siria donde hay militares iraníes o de la organización Hezbollah que es su brazo armado, ya que estos dos países son parte de un mismo eje. Por lo tanto, proponer una diferencia de la pista siria con la pista iraní, implica desconocer lo obvio o querer confundir o embarrar la cancha. Además, Irán es la locomotora y Siria y Hezbollah son los vagones. Entonces qué duda cabe, quien ordena a quien, y quienes son los que obedecen. Quien es la cabeza de la serpiente y quien o quienes son su cola.

Constantemente, elementos iraníes, usando en este caso un avión venezolano como Carrier, muestran que personas del país persa persiguen constante y reiteradamente algún objetivo non sancto en Sudamérica.

Que se puede esperar si el gobierno de Irán ha manifestado en reiteradas oportunidades y públicamente su voluntad de destruir a Israel (borrar al Estado Judío del mapa).

Shavua Tov.