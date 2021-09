Iom Kipur: los mejores consejos para realizar el ayuno

14 septiembre, 2021

Menos sustancias adictivas, modificar horarios de comida y beber mucha agua, los tips a tener en cuenta.

Se acerca Iom Kipur, y es importante saber y conocer cuáles son las sugerencias indicadas de cara al ayuno a realizar, de acuerdo con el gusto de cada persona. Por esta razón, te ofrecemos ciertos consejos para tener en cuenta antes y durante el Día del Perdón.

Una semana antes, lo recomendable es bajar la cantidad de sustancias adictivas o habitualmente consumidas. Por ejemplo, café, té, azúcar, dulces, cigarrillos y pipas. Si las mismas no ingresan a su cuerpo, verá que sus síntomas de abstinencia no serán tan graves.

Por otro lado, el cambio de horario de las comidas del día es clave para sobrellevar mejor el ayuno. En el caso de variar los momentos de las jornadas previas al Día del Perdón, notará que sus sentimientos de hambre se aliviarán automáticamente.

Y, por último, también en esos siete días consecutivos anteriores, lo más importante de todo es beber mucha agua. La necesidad de ingerirla es mucho más potente que la propia necesidad de comer. Esto ayudará a que no tengas riesgo de deshidratación durante el ayuno tradicional.

En relación con la cena previa al ayuno, no se debe comer en exceso, ingerir alimentos fáciles de tragar y que no dejen sensación de hambre luego de levantarte de la mesa. A su vez, no consumir nada pesado para evitar acidez estomacal, y consumir una gran variedad de proteínas y carbohidratos.

Por otro lado, durante el día de Iom Kipur, los consejos son los siguientes: ir al templo para rezar y estar con personas en ayunas, no hablar de comida o alejarse si se escucha una conversación de ese tema, y dormir la siesta por la tarde sin perder partes del rezo.