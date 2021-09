Informe de situación del programa nuclear militar de Irán

5 septiembre, 2021

El esfuerzo de Irán por desarrollar una bomba nuclear y alcanzar la capacidad militar para utilizar sus misiles requiere madurez en varios ejes.

Por Sarit Zehavi

En primer lugar, el enriquecimiento de uranio a nivel militar. Posteriormente, el uranio debe convertirse en metal y moldearse en un núcleo de fisión. Al mismo tiempo, se debe desarrollar el artefacto explosivo nuclear que, junto con el núcleo del material de fisión, constituye la bomba nuclear.

Para lanzar la bomba, debe adaptarse al tamaño de una ojiva de misil y, finalmente, lanzarse utilizando un despliegue operacional de misiles tierra-tierra adecuado capaz de portar una ojiva nuclear. Actualmente, los iraníes pueden acreditarse significativamente por los avances que han logrado en el campo del enriquecimiento de uranio y la gama operativa de misiles tierra-tierra.

Según se publicado, los iraníes han logrado un progreso significativo en el enriquecimiento de uranio. Una vez tomada la decisión, podrían, en unas pocas semanas, enriquecer suficiente material para producir un solo núcleo de fisión. El actual sistema de misiles balísticos tierra-tierra de Irán es un sistema de misiles operacional existente y desarrollado. Corea del Norte es una de las principales partes responsables de la competencia de los sistemas operativos de misiles de Irán. El alcance de los misiles tierra-tierra iraníes varía de 300 km («Fatah 110») a más de 2000 km («Sajjil-Ashura»). “Shahab 3” e «Imad 1» (hasta 2000 km) y «Sajjil-Ashura» (2000 km o más), que se consideran misiles balísticos de alcance medio (MRBM).

Todos los misiles iraníes son portátiles y pueden ser transportados y lanzados desde lanzadores transportadores erectores (TEL) desde cualquier posición de lanzamiento deseada. Irán puede lanzar algunos de ellos desde silos subterráneos.

Despliegue de misiles balísticos iraníes

En nuestra estimación, los iraníes están «atascados» en las etapas de moldeo del núcleo, el dispositivo explosivo y el embalaje. La investigación y el desarrollo de la producción de uranio metálico para el núcleo de la bomba se encuentran en las etapas iniciales. Los iraníes han hecho varios intentos iniciales para producir uranio metálico; no conocemos nuevos avances en este campo. En nuestra evaluación, el proceso de adaptación de una ojiva a un sistema de misiles balísticos también se encuentra solo en las etapas iniciales.

El 29 de noviembre de 2020, los esfuerzos iraníes para alcanzar la capacidad nuclear militar, haciendo hincapié en el desarrollo del dispositivo explosivo y su adaptación a un misil, se vieron gravemente afectados. Mohsen Fakhrizadeh, quien se desempeñaba como director del programa nuclear militar de Irán, fue eliminado por un actor desconocido. Según publicaciones extranjeras, Israel estuvo detrás de este asesinato.

¿Quién era Mohsen Fakhrizadeh y por qué fue atacado específicamente?

Mohsen Fakhrizadeh, de 59 años, fue el director del programa nuclear militar de Irán durante muchos años. El objetivo del programa era desarrollar un dispositivo de detonación nuclear y reducir el tamaño de las ojivas nucleares de Irán, permitiéndoles encajar en misiles balísticos que tengan la capacidad de llegar hasta Europa. Fakhrizadeh estuvo bajo la vigilancia del servicio de inteligencia israelí durante muchos años. El ex primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expuso una foto de él por primera vez en 2018 después de que Israel lograra obtener el archivo nuclear de Irán. En contraste con Qasem Soleimani, quien era considerado una celebridad, Fakhrizadeh, era considerado un hombre misterioso cuyo nombre era conocido principalmente por las agencias de inteligencia. (¿Cambiará el asesinato de Fakhrizadeh las reglas del juego?)

Las diversas publicaciones sobre «Irán nuclear» y «el progreso de Irán hacia la bomba nuclear» parecen un poco engañosas. Hoy, Irán carece de capacidades esenciales:

1. La capacidad de producir un núcleo de uranio metálico.

2. La capacidad de producir un dispositivo explosivo nuclear y adaptar una ojiva nuclear a un misil. es decir, Irán actualmente no tiene la capacidad operativa militar para usar una bomba nuclear, usando misiles balísticos tierra-tierra.

En conclusión, la definición de un estado nuclear consta de muchas variables, tales como adquirir y desarrollar capacidades específicas, acumular conocimientos y más. Irán está logrando avances significativos en algunas de las variables. Sin embargo, hay variables en las que Irán está relativamente menos avanzado. Sin embargo, la falta de capacidades específicas no significa que Irán no sea un país en el umbral nuclear. Además, esto no contradice el hecho de que Irán está progresando a un ritmo alarmante hacia ese estado. El progreso iraní es muy rápido y está al borde de la definición de ser un país en el umbral nuclear, ya que posee muchas capacidades y amplios conocimientos en el campo nuclear.

Fuente: Alma Research and Education Center