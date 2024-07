Influyente rabino ultraortodoxo insta a los jóvenes a ignorar las órdenes de reclutamiento en Israel

El influyente rabino ultraortodoxo askenazí Dov Lando, líder de la comunidad haredí lituana en Israel, instó este jueves en un editorial a los jóvenes que se dedican a estudiar la Torá a «no presentarse a las oficinas de reclutamiento de las Fuerzas de Defensa de Israel».



La Corte Suprema de Justicia falló hace dos semanas a favor de eliminar la exención militar para los jóvenes ultraortodoxos, que hasta ahora esquivaban el servicio militar obligatorio si justificaban que se dedicaban a tiempo completo a estudiar en una yeshivá, escuela religiosa judía.



La exención militar para ultraortodoxos era una disposición ejecutiva que se extendía periódicamente ante la influencia de los partidos haredíes en los sucesivos gobiernos, especialmente los del primer ministro Benjamín Netanyahu, aunque la guerra contra Hamás en Gaza ha incrementado la presión social para eliminar ese trato de favoritismo que viola el principio de igualdad de la Ley Básica.



«La situación en este momento es que los tribunales han declarado la guerra al mundo de la Torá, abrieron un frente y vinieron a cambiar un acuerdo que ha existido durante años, ordenando al ejército que comience el proceso de reclutamiento real de miembros de la yeshivá», escribe el rabino, en un editorial en el periódico ultraortodoxo Yated Neeman.



El diario está afiliado a la facción no jasídica Dagel Hatorah, del partido Judaísmo Unido de la Torá, que conforma la coalición de gobierno.



«Como los jueces tienen las manos atadas con cadenas de hierro al ejército y cualquier acatamiento a los edictos de los tribunales equivale a rendirse en su guerra contra Dios y su Torá, los miembros de la yeshivá tienen instrucciones de no presentarse en las oficinas de reclutamiento ni de responder a ninguna citación», indicó el rabino, que dirige la importante yeshiva Slabodka en Bnei Brak, ciudad ultraortodoxa cerca de Tel Aviv.



El ministro de Defensa, Yoav Gallant, aprobó este martes el envío de órdenes de reclutamiento a judíos ultraortodoxos a partir del mes de agosto, aunque no aclaró a cuántos haredíes esperan alistar entre los aproximadamente 63.000 en edad militar, el equivalente a seis divisiones del ejército.



Sin embargo, tanto las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) como el Ministerio de Defensa han apuntado a que en un primer momento solo podrían reclutar a unos 3.000 jóvenes, ya que éstos tienen requisitos especiales en aspectos como la dieta o la convivencia con mujeres, y que tendrían que acomodarlos en batallones especiales.



El fin de la exención militar para ultraortodoxos podría provocar una crisis de Gobierno, ya que la coalición de Netanyahu depende del apoyo de los dos partidos ultraortodoxos (Shas y Judaísmo Unido de la Torá), que se oponen firmemente a cualquier integración forzosa de los estudiantes religiosos en las FDI. EFE y Aurora