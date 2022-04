Catalanes y vascos acusan al Gobierno español de espionaje con Pegasus

19 abril, 2022

Políticos independentistas catalanes y vascos exigieron al Gobierno español explicaciones sobre un supuesto espionaje, tras conocer que fueron atacados con el sistema Pegasus del grupo tecnológico israelí NSO.

El semanario estadounidense The New Yorker publica una investigación periodística con datos del organismo canadiense The Citizen Lab que revela el supueso espionaje a más de sesenta dirigentes independentistas, la mayoría catalanes, por parte de Pegasus, un programa que solo pueden comprar gobiernos y fuerzas de seguridad para combatir crimen y terrorismo.

El supuesto espionaje coincidió con los años más convulsos en Cataluña, cuando el Gobierno catalán convocó en octubre de 2017 un referéndum de secesión declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español.

«Hemos sido espiados de forma masiva e ilegal a través de un programa que solo pueden tener los Estados. Políticos, abogados y activistas, víctimas de la guerra sucia del Estado español para luchar contra una idea legítima», denunció en Twitter el expresidente del Gobierno regional de Cataluña y actualmente eurodiputado Carles Puigdemont, huido de la Justicia española tras ser procesado por la declaración unilateral de independencia de 2017.

El actual presidente del Gobierno regional, Pere Aragonès, en un hilo en la misma red social, en catalán e inglés, calificó de «ataque extremadamente grave» a la democracia y a los derechos fundamentales lo revelado en esa investigación, por lo que reclamó «responsabilidades» al Gobierno español que preside el socialista Pedro Sánchez.

Aragonès, el entorno de Puigdemont y los también expresidentes catalanes Quim Torra y Artur Mas aparecen en la publicación, junto a otros políticos independentistas, que anunciaron que llegarán «hasta el final» y acusaron al Estado español de estar detrás.

El diputado de la formación independentista vasca EH-Bildu Jon Inarritu, que también figura en la publicación, anunció igualmente «medidas jurídicas y políticas» y criticó que «el Gobierno está tardando en aclarar este ataque masivo a la disidencia política».

Amnistía Internacional ha pedido medidas a la Unión Europea para «poner fin a los abusos cometidos con software de espionaje», tras verificar que decenas de políticos catalanes fueron supuestamente espiados sobre todo con el sistema Pegasus.

La Justicia abrió en 2020 una investigación sobre un presunto espionaje a dos dirigentes independentistas catalanes y entonces tanto el Gobierno como la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas negaron ser clientes de la firma israelí, mientras que el Centro Nacional de Inteligencia señaló que siempre actúa con pleno sometimiento a la ley. EFE