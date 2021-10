Impossible Pork, la carne artificial de cerdo, no será certificada como kosher

1 octubre, 2021

La empresa de carne de origen vegetal Impossible Foods lanzó un nuevo producto, llamado Impossible Pork. Se trata de una «carne» de origen vegetal que imita el sabor de la carne de cerdo.

La compañía ya había presentado la Impossible Burger previamente. Con el Impossible Pork, la idea era satisfacer a clientes judíos y musulmanes, que no consumen cerdo como parte de la dieta kosher y halal, respectivamente.

Sin embargo, existen inconvenientes para que se acepte como kosher. El rabino Menachem Genack, director ejecutivo de la división kosher de Orthodox Union, afirmó que no se certificaría por ahora el producto.

«No porque no fuera kosher per se. De hecho, puede ser completamente en términos de sus ingredientes. Si es completamente de origen vegetal, es kosher. Solamente que en términos de sensibilidad no lo entendimos así», explicó Genack.

El problema, entonces, reside fundamentalmente en el nombre. «Pork», puerco en inglés, podría chocar a los consumidores que respetan el kashrut.

Desde la empresa, aseguraron que “si bien Impossible Pork se diseñó originalmente para la certificación Halal y Kosher, no estamos avanzando con esas certificaciones ya que deseamos continuar usando el término ‘Pork’ en el nombre de nuestro producto”.