IM, la canción de Michael Ben David para Eurovisión 2022

11 febrero, 2022

Con esta interpretación, el artista representará a Israel en Eurovisión 2022.

De cara al Festival de la Canción de Eurovisión 2022, el artista musical Michael Ben David dirá presente en representación de Israel. El mismo se llevará a cabo en Turín, Italia, y la canción “IM” fue el causal de que sea el ganador del programa Factor X.

Escrita por Lidor Saadia, Chen Aharoni y Assi Tal, la canción se basa en un deseo de conquista de un chico hacia una mujer. En todo momento, se puede escuchar que el joven va en busca de ella sin cesar en ningún momento.

A continuación, la letra completa en español:

Bebé

A veces el amor puede derribarte

pero cariño

Manten tu cabeza en alto

Manten tu cabeza en alto

Manten tu cabeza en alto

Recuerda quién eres

Puedes llamarme loco

O simplemente di mi nombre

Puedes decir que soy impresionante

no es una pena

porque sé que soy

yo sé que lo soy jaja

porque sé que soy

sé quién soy

me gusta esta actitud

me gusta el juego

Puedes decir que soy valiente

nunca soy el mismo

Porque sé que soy (sé que soy)

Sé que soy (sé que soy)

Porque sé que soy (sé que soy)

Ja, sé que soy

Bebé, ven conmigo, sígueme

Dime si podemos llevarlo al piso

(Oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh)

Soy el fuego, el poder

Y si estás preguntando

Iba a tomarlo todo (Todo, todo)

Sabes quién soy

Sabes quién soy

Porque yo na-na-na sé que soy, soy

Y nadie me derriba

voy a tomar la corona

Dámela, ahora

Soy desvergonzado y estoy impecable y soy perfecto

Siempre hazlo porque soy un ganador, no quiero menos

Voy por las cosas que debería y tal vez soy feroz

Haciéndote la que yo quiero y no estoy ni toples (Ten cuidado)

Está bajando de verdad

Veintidós, cerremos el trato

(Oriente Medio) Es el nuevo atractivo sexual

Bam, bam, así es como se siente

Bebé, ven conmigo, sígueme

Dime si podemos llevarlo al piso

(Oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh)

Ooh, soy el fuego, el poder

Y si estás preguntando

Iba a tomarlo todo (Todo, todo, todo)

Sabes quién soy

Sabes quién soy

Porque yo na-na-na sé que soy, soy

Y nadie me derriba

voy a tomar la corona

Bebé

A veces la vida puede derribarte

pero recordaré

Para mantener siempre la cabeza en alto

Porque nadie me derriba

voy a tomar la corona

Dámela, ahora