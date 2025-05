Ilusiones del “día después”

Por el profesor Efraim Inbar

La creencia de que Gaza puede transformarse en una entidad pacífica y desmilitarizada no es más que una ilusión; solo una fuerza israelí sostenida puede prevenir el terrorismo e imponer la desmilitarización.

Sería una ilusión creer que el “día después” de la guerra en Gaza traerá a la Franja una entidad política bien organizada, capaz de mantener el monopolio del uso de la fuerza militar que prevendrá el terrorismo contra objetivos israelíes. Una entidad política fuerte que acepte frustrar la violencia contra Israel es un resultado deseable, pero existen muchas razones para dudar de su realización.

La capacidad de Israel —o incluso de las superpotencias mundiales— para reestructurar políticamente a los Estados en Oriente Medio es extremadamente limitada. Tras su invasión del Líbano en 1982, Israel no logró instalar un gobierno amigo. Estados Unidos, a pesar de su vasto poder militar y económico, no pudo establecer regímenes democráticos en Afganistán e Irak. Incluso la Unión Soviética, con menos restricciones que la democrática Norteamérica, no logró convertir a Afganistán en un satélite soviético tras su intervención militar. La guerra de Israel en Gaza puede lograr eliminar la mayor parte de la capacidad militar de Hamás y expulsar a sus líderes de Gaza —como hizo con la OLP en el Líbano en 1982—, pero no transformará a Gaza en un Estado propiamente dicho mientras los palestinos permanezcan allí. El uso de la fuerza tiene límites.

El poder militar israelí no puede moderar la profunda hostilidad del movimiento nacional palestino hacia el sionismo, una hostilidad que yace en la base del nacionalismo palestino. El fervor religioso del grupo islamista Hamás ha reforzado actitudes religiosas negativas hacia los judíos, inculcando en los jóvenes gazatíes el deseo de vengarse de sus odiados enemigos. Los horrores del 7 de octubre son una dolorosa evidencia de este fenómeno. Sin un sistema educativo palestino reformado, el terrorismo contra Israel persistirá dondequiera que haya palestinos.

Además, muchos estados árabes no han logrado establecer un monopolio sobre el uso de la fuerza dentro de sus fronteras. Siria, Líbano, Irak, Yemen, Libia y Sudán sufren guerras civiles o milicias armadas que no obedecen al gobierno central. Este también ha sido el destino de las dos entidades palestinas: la Autoridad Palestina (AP) y la Gaza controlada por Hamás. Dentro de la AP, varios grupos armados persiguen sus propios objetivos. E incluso en Gaza, la Yihad Islámica y los clanes armados coexisten con Hamás. No hay razón para suponer que el “día después” en Gaza será muy diferente ni que el territorio será desmilitarizado. Solo la actividad militar israelí sostenida puede imponer la desmilitarización.

Los intentos israelíes de persuadir a los países árabes con diferentes culturas políticas para que envíen soldados o policías para establecer un gobierno adecuado en Gaza han fracasado hasta la fecha. Su compromiso con sus hermanos palestinos es cuestionable, al igual que su determinación de enfrentarse a los remanentes de Hamás. Después de todo, las ruinas de Gaza y la perspectiva de gobernar a su población no son atractivas. Por lo tanto, la opción de un consorcio interárabe que tome el control de la Franja tiene pocas posibilidades de materializarse, especialmente antes de que las Fuerzas de Defensa de Israel logren su objetivo de expulsar a Hamás de la Franja. Hamás, por su parte, no se apresurará a cooperar con ningún plan diseñado para poner fin a su dominio en Gaza.

Vaciar la Franja de Gaza de sus residentes, como propone el plan del presidente Trump, es un buen punto de partida para un nuevo futuro. Sin embargo, Hamás casi con certeza opondrá resistencia armada para impedir el traslado de los gazatíes a destinos más seguros. Al mismo tiempo, pocos países están dispuestos a acoger gazatíes; no sorprende que muchos se muestren reacios a absorber a los graduados del sistema educativo de Hamás. Tampoco está claro quién estaría dispuesto a donar cientos de miles de millones de dólares necesarios para reconstruir la Franja. En ausencia de una infraestructura política funcional, cualquier ayuda o inversión externa probablemente se desperdiciará. Si bien el plan de Trump es probablemente la mejor opción para los gazatíes, muchos de los cuales desearían comenzar una nueva etapa en otro lugar, su viabilidad es dudosa por las razones mencionadas anteriormente.

Otra posibilidad es el regreso de la Autoridad Palestina a Gaza, la opción preferida por la mayor parte de la comunidad internacional. Sin embargo, la AP es débil y fomenta la actividad terrorista contra Israel. Supervisa el currículo escolar, incluso en Gaza, que incita al terrorismo y promueve el odio a Israel, y paga salarios a terroristas encarcelados en Israel y a las familias de terroristas muertos o heridos en acciones contra Israel. Al mismo tiempo, su debilidad lo ha llevado a aceptar la libertad de acción militar israelí en su territorio y a cooperar con Israel en ciertos contextos contra Hamás. Claramente, esta no es la solución ideal, pero las soluciones ideales no siempre están al alcance.

Algunos elementos de derecha del gobierno israelí abogan por la reanudación de los asentamientos e incluso la anexión de la Franja de Gaza. En su fervor ideológico, ignoran los riesgos políticos de esta alternativa. Adoptar esta vía también podría desviar la atención de prioridades de asentamiento más estratégicos, en particular Jerusalén, la colina más importante de Israel, donde la minoría árabe está creciendo y no hay una mayoría sionista. El asentamiento y la anexión de Gaza intensificarían el conflicto con los palestinos y crearían tensiones innecesarias con los países árabes con los que Israel tiene tratados de paz o relaciones informales. La presencia militar israelí permanente, mediante la imposición de un régimen militar o la anexión, no resolverá los problemas de seguridad derivados de una población muy hostil. Además, en un momento en que no existe un consenso nacional sobre esta vía, sería imprudente añadir otra manzana de la discordia a la ya polarizada sociedad israelí.

Quizás Israel deba acostumbrarse a la idea de que, en ausencia de una entidad dispuesta a tomar a Gaza bajo su protección, reinará el caos. Esto es menos terrible de lo que se cree. El caos permitirá a Israel establecer zonas de contención a lo largo de la frontera con Gaza sin interferencias. Cualquier entidad que controle Gaza se opondría a tales medidas y resistiría a las medidas israelíes necesarias para reducir el terrorismo. El caos también podría incentivar la emigración.

Israel está condenado a vivir con malos vecinos en el futuro previsible. No hay forma de garantizar cero terrorismo. Israel debería evitar adoptar una política de contención y debería “cortar el césped” constantemente para minimizar la posibilidad de que surja una amenaza importante al otro lado de la frontera. Los conflictos periódicos podrían ser necesarios. Si los judíos quieren un Estado en su patria, deben asumir que Israel tendrá que vivir al filo de espada durante muchos años más.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security