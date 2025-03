Homenaje en Valencia a las mujeres asesinadas, secuestradas y violadas por Hamás

Marilda Azulay, presidenta de la Comunidad Israelita de Valencia, insta al feminismo a defender “a las mujeres asesinadas, violadas y secuestradas por Hamás”

Hace un llamamiento para el regreso inmediato de los 59 secuestrados e insta al feminismo, gobiernos e instituciones internacionales a defender “a todas las mujeres”

Gonzalo Gayo/Valencia

El colectivo La Esperanza-Hatikvah junto al Movimiento contra la Intolerancia en Valencia, así como asociaciones y comunidades judías en Valencia, celebraron este lunes 10 de marzo un homenaje a las mujeres israelíes asesinadas, secuestradas o violadas por Hamás el 7 de octubre de 2023, hace 520 días. Desde La Esperanza señalan que es un homenaje a “todas las mujeres, independientemente de su raza, religión o nacionalidad, que sufrieron la barbarie terrorista en Israel. Un acto de solidaridad ante tanto sufrimiento, para que nunca más se repita y regresen los secuestrados ya”.



¿Acaso no soy mujer?

Asistentes al acto en Valencia en Homenaje a las Mujeres israelíes

Marilda Azulay, primera mujer presidenta de la Comunidad Israelita de Valencia-CIV, pronunció un sentido discurso en el acto celebrado en memoria de las mujeres israelíes asesinadas por Hamás con el título: “¿Acaso no soy una mujer?”, un artículo publicado por Marilda Azulay y Estrella Israel coincidiendo con las celebraciones del 8M en Valencia.

La presidenta de la CIV señala que uno de los objetivos de cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, era y es dar voz a todas aquellas mujeres que sufren desde aquel día en el que 129 valientes obreras de la fábrica textil Cotton de Nueva York que fallecieron en el año 1908, durante su huelga por la mejora de sus condiciones laborales, celebra los derechos conquistados y conmemora la larga historia de luchas para conseguirlos. “Un día en el que también recordar que la violencia contra las mujeres, en especial la violencia de género y la violencia sexual, son inaceptables y la expresión más amarga de las sociedades machistas”.

Marilda Azulay, presidenta de la Comunidad Israelita de Valencia

Azulay hace un llamamiento para la reflexión ante el silencio de la gran parte de las organizaciones feministas que no han alzado su voz para expresar siquiera su repulsa a “la violación como arma de guerra”, como titulaba en su portada Libération (periódico de Francia), el pasado 6 de marzo, en relación con la violencia ejercida contra las mujeres, en Israel, por Hamás, el 7 de octubre de 2023”.

En su intervención, denuncia que no ha habido ninguna señal de apoyo para las mujeres violadas, sus familias y sus hijos. Tampoco para las madres torturadas por la ausencia de sus hijas e hijos secuestrados, como Ayelet, la madre de Naama Levy: “Me despierto cada mañana el mismo 7 de octubre. Todos ustedes vieron el video de mi hija, Naamá, pero no escucho al mundo reaccionar lo suficientemente fuerte. Cada vez que estoy mal surgen pensamientos, trato de desviar mi mente hacia el momento en que me encontraré con Naamá. Veo que sucede, lo imagino todo el tiempo, incluidos los pequeños detalles. Sucederá”.



Testimonios desde el infierno de Hamás

En su discurso recuerda como un vídeo en un teléfono móvil, publicado por Hamás el mismo 7 de octubre, muestra a Naamá atada, con sus pantalones ensangrentados, sus tendones cortados, y arrastrada a punta de pistola. Naamá, de 19 años, es activista de un movimiento por la paz. Naamá ya está en casa… y compartió su primer mensaje lleno de gratitud hacia quienes lucharon por su libertad: “Quiero agradecer a los soldados del IDF y a todo el pueblo de Israel. ¡Incluso estando en cautiverio, vi cómo estaban luchando por mí! Gracias a todos; los amo”. Fue después de 477 días de lo que Liri Almag describió como un infierno. “Es el infierno … Cuando las personas dicen ‘pesadilla’, no entienden lo que es una pesadilla”.

El acto celebrado este lunes en Valencia Marilda Azulay dio voz a testimonios de inmenso sufrimiento vivido por mujeres frente al silencio que guardan organizaciones feministas, tal y como recuerda “Debemos dar voz al sufrimiento de Liora, la madre de Noa Argamani, también rehén de Hamás. Liora, mientras lucha contra el cáncer, compartió un doloroso mensaje suplicando ver a su hija: “No sé cuánto tiempo me queda. Deseo tener la oportunidad de ver a mi Noa en casa … Quiero decirle que sepa que hacemos todo lo posible para que la liberen”.

Angel Galán responsable del Movimiento contra la Intolerancia en Valencia

Liora, cuyo último deseo fue volver a ver a su hija, murió el 1 de julio de 2024. Noa fue liberada el 8 de junio, en una operación de las fuerzas israelíes tras ocho meses de cautiverio y pudieron volver a estar juntas, poco más de un mes. “Noa agradeció el haber podido estar junto a su madre; ´es un gran privilegio´, dijo, como lo es el ver a su familia rodeada de gente buena” señala.

En su intervención Marilda Azulay recordaba también a Rachel Goldberg-Polin como cuando se levantaba, escribía en un trozo de cinta adhesiva, con el número del día transcurrido desde el 7 de octubre cuando su hijo Hersh fue gravemente herido y secuestrado. El pasado 2 de septiembre se rompió la esperanza tras el asesinato de su hijo. “Rachel dio un discurso en el funeral de su hijo Hersh: He tenido mucho tiempo durante los últimos 332 días para pensar en mi dulce niño, mi Hersh. Y una cosa en la que no dejo de pensar es en cómo, de entre todas las madres del mundo, Di-s eligió darme a Hersh a mí. ¿Qué debo haber hecho en una vida pasada para merecer un regalo tan hermoso? Debe haber sido glorioso. … Hersh, ahora no tengo que preocuparme por ti. Sé que ya no estás en peligro. Estás con el hermoso Aner; él te enseñará el lugar. Con suerte conocerás a mis abuelos, que te adorarán… Ahora mi preocupación se vuelca en nosotros … ¿Cómo haremos el resto de esta vida sin ti?”, recuerda Marilda.



El silencio frente al horror



La presidenta de la Comunidad Judía Israelita en Valencia, Marilda Azulay, denuncia que tardaron 150 días después de ese 7 de octubre, para que la representante especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, Pramila Patten, encontrara “información clara y convincente” de que algunas rehenes fueron violadas y “para creer que este tipo de violencia puede seguir ocurriendo con quienes permanecen retenidas”. Como ha declarado Amit Soussana: “luego él, apuntándome con el arma, me obligó…” en cautiverio.



En el homenaje a las mujeres israelíes víctimas se recordó tambien a “Amit Esther Buskila que fue hallada muerta en Gaza. Lo anunciaron las FDI el 17 de mayo de 2024. Fue llevada a Israel y enterrada en su tierra. Como Maya Goren, cuyo cuerpo fue recuperado el 24 de julio. Fue enterrada junto a su marido Avner Goren, asesinado el 7 de octubre. Como Shiri Bibas lo fue junto a sus hijos Ariel y Kfir, rehenes asesinados por Hamás durante su cautiverio. Un cortejo fúnebre saludado por miles de personas y del que muchos quisimos formar parte, recorrió el trayecto hacia el cementerio. En la ceremonia habló el marido y padre, Yarden Bibas: “Lo siento, no pude protegerlos”. También, “el cadáver de Carmel Gat, 40 años, también fue hallado en Gaza. Casi 330 días después de que fuera arrancada del kibutz Be’eri y secuestrada, su familia recibió la peor noticia el pasado 1 de septiembre: entre los seis cadáveres encontrados en un túnel de Rafah, estaba el de Carmel. Como el de Eden Yerushalmi, 24 años, también asesinada. Su cuerpo pesaba 36 kg. El cuerpo de Shani Louk, cuya muerte había sido confirmada a finales de octubre de 2023, fue recuperado en mayo de 2024. Fue asesinada durante la masacre del 7 de octubre y su cuerpo, secuestrado”.

Paco Fontana, presidente de la Asociación Amistad Judeo-Cristiana en Valencia en la firma de dedicatorias que se enviará a las familias de las víctimas en Israel

Ofra Keidar, secuestrada por Hamás murió en cautiverio. Su cuerpo permanece en Gaza. Como el de Judi Wenstein, de 70 años, asesinada en el kibutz Nir Oz durante el ataque del 7 de octubre y su cuerpo llevado a algún lugar de Gaza. Como el de Inbar Hayman, cuya familia recibió un vídeo publicado por Hamás, que mostraba a Inbar ensangrentada y golpeada, rodeada por 4 hombres. Sus familias ni siquiera tienen una tumba sobre la que llorar.”

Desde la Comunidad Israelita de Valencia que preside Marilda Azulay, así como comunidades judías y asociaciones participantes en el acto “llamamos por la liberación de los secuestrados; por que regresen a casa… ahora” concluye la presidenta de la CIV tras hacer un llamamiento a “trabajar, a hacer, -inspirados por los que perdimos-, por un mundo donde la paz prevalezca. Pedimos aquel que bendijo a nuestros ancestros Avraham, Yitzjak y Ya’akov: planta en el corazón de todos, la hermandad, la paz y la amistad. Am Israel Jai”.



Un pogromo antisemita



Angel Galán, responsable del Movimiento contra la Intolerancia en Valencia manifestó en el acto que no podemos olvidar “el salvajismo y la atrocidad de lesa humanidad cometidos por los fanáticos asesinos de Hamás, una organización terrorista e islamo-nazi que ya se define como genocida en su carta fundacional”.

Sus primeras palabras fueron de recuerdo para Shiri Bibas y sus dos hijos, Kfir y Ariel, cuyos cuerpos fueron recientemente entregados por los criminales de Hamás. “Una madre joven, su bebé y su hijo de cuatro años, secuestrados por la organización terrorista Hamás y asesinados salvajemente en cautiverio. Su tragedia es parte de un pogromo antisemita y misógino en el que mujeres israelíes en su mayoría judías, musulmanas y cristianas, fueron secuestradas, tratadas como objetos, vejadas, violadas, mutiladas y, en muchos casos, asesinadas aquel fatídico 7 de octubre de 2023”.

El responsable del Movimiento contra la Intolerancia en Valencia califica el 7 de octubre como “una masacre genocida, un crimen de lesa humanidad donde los asesinos de Hamás acabaron con la vida de más de 1200 personas, originarias de más de 30 países diferentes, y tomaron como rehenes a otras 254, parte de las cuales ya no están con nosotros tampoco”.

Patricia Bloom y Anat Rothschild abrazadas tras el homenaje. Ambas son organizadoras del evento junto Keren y Angel Galán.

Recuerda Galán que todo el mundo pudo contemplar las imágenes de aquel crimen, “de aquel salvajismo, no dejaron lugar a dudas del fanatismo y la inhumanidad que lo acompañaban. Unos individuos salvajes e islamo-nazis, armados hasta los dientes, atacando, asesinando y arrasando con todo lo que encontraban tanto respecto a los jóvenes participantes en el Festival Nova como respecto a las familias habitantes de diferentes kibutzim fronterizos con Gaza como el de Kfar Aza”.



Nunca olvidaremos

Desde el Movimiento contra la Intolerancia en España denuncian los silencios de la mayor parte de organizaciones feministas y formaciones supuestamente progresistas “Un silencio que lo que hace es legitimar indirectamente la acción cruel de Hamás, e incluso dar la razón sin verbalizarlo a aquellos que defienden dicha actuación como un acto de resistencia ante Israel. Un silencio que también mantienen hacia las torturas, vejaciones y pérdida de la vida que sufren otras mujeres en países como Irán o en Afganistán, cuyo régimen talibán aplica hasta el extremo la llamada Sharía, confinando a las mujeres al ostracismo absoluto y al sufrimiento y tortura continuos”.



“Nunca se nos olvidará ese horrible 7 de octubre, las más de 1.200 víctimas mortales, y, de ellas, todas esas mujeres que fueron violadas, torturadas hasta la extenuación, como muestran las imágenes de esta exposición, cortados los pechos en algunos casos, y finalmente asesinadas por los miembros de las organizaciones terroristas Hamás y Yihad Islámica en una abominable masacre antisemita. Y tampoco olvidamos a aquellos que siguen secuestrados al día de hoy sin tener más conocimiento de si siguen vivos o no, como ya hemos podido comprobar dentro de esa ausencia de moral y humanidad por parte de los terroristas de Hamás. No nos olvidamos. Siempre estaréis en nuestro recuerdo y corazón, y siempre seguiremos estando del lado de las víctimas, trabajando también por un feminismo libre de tendenciosidad, que avance sin criminalizar ni victimizar, pero que sea implacable contra cualquier forma de misoginia y machismo, que condene toda acción en este sentido sea quien sea su autor” concluye.

En el acto han intervenido colectivos de mujeres israelíes, comunidades judías y del Movimiento contra la Intolerancia, asi como Gaby Keselmann (conocida en las redes sociales como sissi-emperatriz), Jana Jerosolimsky y la periodista Pilar Rahola, con sus testimonios en videos remitidos para el acto.

Tras las intervenciones se proyectó la foto, nombre y ubicación de cada una de las mujeres asesinadas por Hamás el 7 de octubre en Israel, con la música en directo de la cantante Ayana. El acto concluía con un sentido homenaje a la familia Bibas y a Shiri, madre y mujer asesinada en uno de los crímenes más horribles que recuerda la humanidad y cuyo cadáver fue entregado, junto a sus dos hijos, hace escasos días. “Nuestra Shiri fue asesinada en cautiverio y ahora ha regresado a casa”, dijo la familia en un comunicado. Desde La Esperanza Anat denuncia el silencio de organizaciones feministas frente al sufrimiento inhumano de mujeres israelíes. “Shiri es una mujer, pero en realidad somos todas. Aún hay 59 hombres y mujeres secuestrados y en cautiverio. Hombres y mujeres. Algunos vivos y otros no. Necesitan volver a casa ¡todos! ¡ahora! ¡Hasta el último secuestrado”. Con estas palabras de Anat en representación de La Esperanza y colectivos concluía el acto con un minuto de silencio y despedir con el himno de Israel y España para dar paso a la visita de la exposición fotográfica.



Exposición fotográfica en Valencia.



Tras el acto de homenaje a las mujeres israelies se presentó la exposición fotográfica y textos de Adva Wallis y Mariann de Diz. Dicha exposición llega a Valencia tras recorrer París, Amsterdam, Atlanta, Boston, Melbourne, Padova, Maastrich, Roma y Madrid, entre otras capitales del mundo, presentada en Valencia con motivo de los actos conmemorativos del mes Internacional de la Mujer. Las autoras de este trabajo, Mariann de Diz y Adva Wallis señalan que “esta exposición fue concebida como un acto de protesta contra el alarmante silencio de la mayoría de las organizaciones internacionales de mujeres, que no han condenado los inhumanos ataques de Hamás contra las mujeres israelíes, a pesar de la evidencia bien documentada e irrefutable”.

Exposición de Mariann de Diz y Adva Wallis en Valencia

El silencio de las organizaciones humanitarias y feministas tras los crímenes sufridos por las mujeres israelíes el 7 de octubre motivó a Adva Wallis a impulsar el proyecto para que las atrocidades cometidas por Hamás fueran llevadas a todos los lugares del mundo. La misión de este proyecto convertido en realidad es amplificar las voces de las víctimas, utilizando los medios visuales como una poderosa herramienta para compartir sus historias. Mariann de Diz, reconocida fotógrafa judía se suma al proyecto que se presentó en el acto homenaje a las mujeres israelíes, aportando la visión artística para la exposición. “La exposición presenta una combinación impactante de fotografías documentales auténticas más composiciones creativas, textos y fotografías representativas cuidadosamente elaboradas, diseñados con esmero por ambas para captar la atención” señala De Diz.

Esta exposición realizada por Adva y Mariann recorre el mundo y cuenta con el apoyo para su difusión de la comunidad judía, destacando a Susan Guenun, Silvia Guenun, Eva Corcia y Carolina Aisen,entre otras. Como recalca Wallis se trata de una exposición “¡Creada por mujeres y para mujeres!”.

El colectivo “La Esperanza-Hatikvah” se fundó en Valencia para representar y apoyar a la comunidad israelí en Valencia, contando en la actualidad con más de 250 familias. Anat señala que “nuestro nombre refleja nuestra misión: esperanza en un futuro mejor, solidario y apoyo real a la comunidad”. Patricia añade que “planeamos seguir contribuyendo con iniciativas que apoyen a la comunidad, combatan el antisemitismo y compartan la historia de Israel con el mundo”.