Holocausto en Luxemburgo

12 septiembre, 2021

La invasión de este pequeño país, entre el 9 y el 10 de mayo de 1940, provocó una «redada» criminal de los apenas 3.500 judíos que vivían en Luxemburgo.

Ricardo Angoso

Muchos de lograron escapar a Francia antes de ser apresados por los nazis.

Tras la cruenta ocupación e invasión de Polonia, en apenas unas semanas de septiembre de 1939, Hitler puso el foco de atención en Europa occidental, más concretamente en Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos, los cuales, una vez ocupados, constituirían la base desde la que atacar y conquistar fácilmente Francia, obviando la inútil «Línea Maginot» construida por los franceses. Luxemburgo cayó en manos alemanas en apenas unos días de mayo de 1940, aunque antes de la entrada de los alemanes la Gran Duquesa del país y su gobierno tuvieron el oportuno tiempo para huir hacia Gran Bretaña, como antes había hecho el gobierno polaco, instalado en Londres tras el ataque alemán a Polonia.

En un primer momento, los alemanes instalaron una administración militar y después, siguiendo los patrones de otras zonas ocupadas, el país quedó bajo una autoridad civil alemana encabezada por Gustav Simon, jefe de distrito de la provincia alemana colindante de Koblenz-Trier. Más tarde, en agosto de 1942, Alemania se anexionó formalmente Luxemburgo, dando por desaparecido temporalmente a este país, que volvería a recuperar su identidad nacional tras la derrota alemana y la liberación del mismo por parte de los aliados, allá por el año 1944. Hasta se prohibió hablar el idioma francés y se impuso el alemán como lengua oficial, algo a lo que muchos luxemburgueses se opusieron y siguieron utilizando su antiguo idioma como gesto de rebeldía.

Sobre la suerte de los judíos de Luxemburgo, la Enciclopedia del Holocausto del Museo Memorial del Holocausto de Washington nos da algunas informaciones:»Antes de la guerra, vivían en Luxemburgo más de 3.500 judíos. La mayoría de ellos había emigrado de Europa oriental. Además, en el pequeño ducado hallaron refugio más de 1.000 refugiados judíos alemanes. Las Leyes de Nuremberg se introdujeron en Luxemburgo el 5 de septiembre de 1940, y después de ellas siguieron varias otras ordenanzas antisemitas. Sin embargo, en la práctica, se pedía a los judíos que abandonaran el país. A partir del 8 de agosto de 1940, hasta que los alemanes prohibieron la emigración el 15 de octubre de 1941, más de 2.500 judíos se fueron de Luxemburgo, en su mayoría hacia la zona no ocupada de Francia. Muchos de esos judíos fueron más tarde deportados desde Francia a campos de exterminio en la Polonia bajo ocupación».

Al igual que en otras partes ocupadas por los nazis, las medidas contra los judíos comenzaron nada más entrar las tropas alemanas en el país y también se pusieron en marcha las deportaciones hacia los campos de la muerte, tal como relata la fuente ya citada anteriormente: «Las autoridades alemanas recluyeron a alrededor de 800 judíos en el campo de tránsito de Fuenfbrunnen, cerca de la ciudad de Ulflingen en el norte de Luxemburgo. Entre octubre 1941 y abril de 1943, deportaron a 674 judíos desde Fuenfbrunnen en ocho transportes hacia Lodz, Auschwitz y Theresienstadt».

Mientras que las deportaciones comenzaban a exterminar a la población judía de Luxemburgo, de la misma forma que en otras partes de Europa se quiso borrar de la faz de la tierra todo vestigio de la existencia judía en este país, destruyendo todas las instituciones religiosas, sociales, educativas, sanitarias y económicas propias de la comunidad hebrea. En 1943, por ejemplo, la Sinagoga central y principal de Luxemburgo fue incendiada por las hordas nazis y se tiene constancia de que en esas fechas ya no funcionaba ninguna institución judía en el país. Aquello de lo que no queda ni siquiera un fósil, pensarían los nazis, realmente no ha existido nunca.

«Se cree que solo 36 judíos de Luxemburgo sobrevivieron a los campos nazis. El cálculo de la cantidad total de los judíos de Luxemburgo asesinados durante el Holocausto oscila entre 1.000 y 2.500. En estas cifras se incluye a los que mataron en los campos nazis, en Luxemburgo, o después de la deportación desde Francia», asegura la Enciclopedia del Holocausto.

Sin embargo, otras fuentes, como el Museo Yad Vashem de Jerusalén, consideran que el número total de víctimas podría estar alrededor de los 1.200 judíos, tal como hemos podido documentarnos en una nota encontrada en su página web, que transcribimos literalmente: «Las fuerzas aliadas liberaron Luxemburgo el 9 de septiembre de 1944. De los 3.500 habitantes judíos del Gran Ducado en 1939, 1.555 sobrevivieron, por medio de la huida, el ocultamiento o la supervivencia en los campos. 1.945 fueron asesinados, un tercio en los campos a los que fueron deportados, y el resto en Luxemburgo o en países ocupados a los cuales escaparon o fueron deportados. Muy pocos judíos regresaron a Luxemburgo después de la guerra».



Reconocimiento del Holocausto por parte del gobierno de Luxemburgo

El asunto del Holocausto ha sido reconocido por las autoridades de este país y las mismas han reconocido la responsabilidad de algunos funcionarios, ciudadanos y policías de este período histórico en la puesta en marcha de la «solución final» en el país, aunque en una reciente visita a Luxemburgo no pude encontrar ningún lugar ni monumento que rindiera homenaje a los centenares de judíos asesinados por los nazis.

A este respecto, sobre el controvertido tema del reconocimiento del Holocausto por parte de este país, hay que reseñar que según una investigación del historiador Vicent Artuso, de la Universidad de Luxemburgo, «la administración luxemburguesa colaboró en la política de persecución antisemita de la administración civil alemana de tres formas». Artuso detalla las mismas brevemente:»Ayudó a «identificar a las personas consideradas pertenecientes a la raza judía, según los criterios alemanes; a su expulsión de la función pública, de profesiones liberales y de las escuelas; y al expolio de sus bienes».

En una nota que hemos encontrado en el diario español Expansión, datada en junio del año 2015, constatamos que las autoridades luxemburguesas han pedido perdón públicamente a la comunidad judía por estos actos y por el colaboracionismo de algunos de sus funcionarios durante la ocupación alemana, tal como relata la fuente, que reproducimos literalmente: «Luxemburgo pidió perdón a la comunidad judía por el «sufrimiento» infligido durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial y reconoció la responsabilidad de «algunos representantes» de las autoridades del país en el conflicto que terminó hace 70 años. Los 60 diputados luxemburgueses adoptaron este martes, por unanimidad, esta resolución, cuya declaración fue firmada por el primer ministro Xavier Bettel y los integrantes de su gabinete».

Fotos: Del autor

