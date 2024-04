Holanda cerrará su embajada en Irán este domingo por el aumento de tensión con Israel

El Gobierno de los Países Bajos anunció este sábado que la embajada neerlandesa en Teherán permanecerá cerrada al menos durante este domingo «por precaución» debido al aumento de las tensiones entre Irán e Israel y apuntó que mañana mismo decidirá si reabre o no el edificio el lunes.



El cierre también afectará al consulado de los Países Bajos en la ciudad iraquí de Erbil, cercana a la frontera con Irán y capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí, según informó el Ministerio neerlandés de Exteriores en un comunicado.



La embajada de Teherán y el consulado de Erbil normalmente abren al público los domingos, ya que es el comienzo de la semana laboral tanto en Irán como en Irak.



El Ministerio de Exteriores justificó la decisión de cerrar ambas legaciones diplomáticas alegando que «la seguridad de los empleados tiene la máxima prioridad».



El cierre físico de ambos edificios no paralizará la actividad diplomática ni en la embajada de Teherán ni en el consulado de Erbil, pero sí que afectará a las personas que tenían una cita programada, y que en su mayoría eran para solicitar un visado de viaje a los Países Bajos.



Este viernes, el Gobierno neerlandés también desaconsejó viajar a Israel y pidió a sus ciudadanos visitar ese país «sólo si es estrictamente necesario» para, por ejemplo, realizar una visita familiar en caso de fallecimiento, enfermedad grave o accidente, o atender una obligación laboral urgente.



En un comunicado, el Ministerio de Exteriores afirmó que «un viaje turístico no es un viaje necesario» y avisó que la embajada neerlandesa en Israel «probablemente tendrá menos posibilidades de ayudar» si algún nacional tiene problemas.



El Gobierno neerlandés desaconsejó además cualquier viaje, sea imprescindible o no, a las zonas fronterizas entre Gaza e Israel, Líbano e Israel, Siria e Israel y a los Altos del Golán. EFE

Compartir