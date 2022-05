Hezbollah seguirá dominando la política libanesa tras las elecciones

23 mayo, 2022

Los resultados de los comicios libaneses no presagian un cambio radical.

Por el coronel (retirado) Dr. Jacques Neriah y el general de brigada. (retirado) Dr. Shimon Shapira

Tampoco reivindican las protestas que pretendían alterar definitivamente el sistema político sectario libanés y crear una nueva entidad política, capaz de tomar decisiones duras e iniciar reformas políticas y económicas básicas. En cambio, los resultados electorales expresan no solo “más de lo mismo”, sino una situación aún peor de estancamiento total. La baja participación electoral (41%) es, en todo caso, una expresión profunda de la desconfianza que los libaneses tienen hacia su sistema y una expresión de su desesperación de que el cambio no va a ocurrir en el futuro cercano. La baja participación ha favorecido a los partidos políticos tradicionales, las tribus y las familias que han mantenido su control sobre el sistema político.

Hezbollah y Amal recibieron el voto chií total (27 escaños), mientras que el campo cristiano, dividido como siempre, se partió en dos formaciones principales de igual representación. Se esperaba que el Movimiento Patriótico Libre perdiera porque está dirigido por el yerno del presidente, Gibran Bassil. Bassil, quien estuvo implicado en escándalos de soborno, lavado de dinero y otros tratos dudosos, además de estar en la lista de sanciones de EE. UU. Aunque su acérrimo rival, Samir Geagea, obtuvo tres escaños más (18), Bassil anunció que se aliará con el partido armenio Tashnak (3 escaños) y mantendrá la mayoría en el bloque cristiano. Para colmo de males, Geagea perdió un escaño en su ciudad natal de Bsharreh (norte del Líbano), mientras que Hezbollah logró elegir a uno de sus aliados políticos en el corazón del enclave cristiano, Biblos (Jbeil).

Como se predijo anteriormente, la mayoría de la comunidad sunita boicoteó las elecciones de conformidad con la directiva del ex primer ministro y jefe del movimiento Futuro Saad Hariri. El resultado fue una votación fragmentada que ha creado un verdadero obstáculo para la formación del próximo gobierno. Las familias tradicionales (Karameh, Siniora, Miqati) se vieron gravemente afectadas y la mayoría de sus escaños fueron ganados por independientes.

En cuanto a los recién llegados, los representantes del movimiento de protesta del 17 de octubre ganaron 12 escaños. Aunque representan una pequeña minoría en el parlamento de 128 escaños, contribuyeron a la derrota de los principales aliados de Hezbollah, como el druso Talal Arslan, rival histórico jurado del líder druso Walid Jumblatt, y el vicepresidente del parlamento cristiano ortodoxo oriental, Elie Ferzli, del Partido Nacionalista Socialista Sirio. De mayor importancia fue la elección de Elias Jradeh y Firas Hamdan en el distrito Sur III, ocupando escaños que Hezbollah y sus aliados no habían perdido en tres décadas. Los dos recién llegados del “17 de octubre” derrotaron a Asaad Hardan del Partido Nacionalista Socialista Sirio y al presidente del Banco al-Mawared, Marwan Kheireddine.

Habiendo dicho eso, está claro que Hezbollah y Amal han mantenido su poder debido a que lograron ganar todos los 27 escaños de la comunidad chií. Sin embargo, el dúo chií ha sufrido un revés. Incluso con la adición de tres escaños ganados por sus aliados, han perdido la mayoría que disfrutaban en el parlamento (71 escaños) en comparación con la actual coalición potencial de 62 escaños. Hassan Nasrallah admitió que había perdido la mayoría en el parlamento; sin embargo, señaló el hecho de que ningún grupo político dentro del parlamento puede reclamar la mayoría. Esto crea una situación única que exige la cooperación de todas las partes para hacer frente a los agudos desafíos de la sociedad libanesa y su sistema político. La ausencia de tal cooperación, insinuó Nasrallah, crearía definitivamente una situación insostenible que no beneficiaría a quienes se oponen a Hezbollah.

De hecho, el hecho de que ni la oposición ni ninguna otra formación política tiene la mayoría, alienta la conclusión de que el sistema constitucional libanés se ha estancado con las elecciones. Nasrallah indicó que los próximos días se dedicarán a la formación de los diferentes comités parlamentarios, la elección del presidente del parlamento y su adjunto, la formación del próximo gobierno y, finalmente, la elección del próximo presidente. Nasrallah expresó su opinión de que, sin compromiso y cooperación, las tareas constitucionales requerirán un período indefinido, un vacío que podría desembocar en más inestabilidad y caos. Desde esta perspectiva, parece que el objetivo de Nasrallah es muy claro. Sobre la base de sus últimas declaraciones en vísperas de las elecciones y el 18 de mayo, en las que expresó su disposición a cooperar con otras facciones políticas, Hezbollah se esforzará por estar representado en cada configuración de gobierno. Por muchas razones, Nasrallah no tiene intención de que Hezbollah permanezca en la oposición.

Sin duda, una de las principales razones por las que Hezbollah quiere ser incluido en el gobierno es el hecho de que, en el centro de la campaña electoral, el tema del desarme de las milicias de Hezbollah ocupó un lugar destacado en la agenda tanto de partidarios como de rivales. Hassan Nasrallah se quejó de que sus rivales hicieron de este el tema principal de la agenda y difundieron rumores sobre Hezbollah como una herramienta utilizada para imponer la hegemonía iraní en el Líbano. Nasrallah lo dejó muy claro: Hezbollah no se desarmará y seguirá teniendo la responsabilidad de luchar contra Israel. Para él, los resultados de las elecciones dieron a Hezbollah una señal clara de que las armas de la “resistencia” no serán incautadas, fortaleciendo así el voto abierto de Nasrallah de no desarmarse.

En el discurso del 18 de mayo, Nasrallah reconoció su revés en las elecciones y su pérdida de la mayoría parlamentaria. Nasrallah acusó al sistema electoral libanés de ser responsable de su pérdida debido a la representación injusta de la comunidad chiita. En más de una indirecta, Nasrallah declaró que la actual ley electoral libanesa arcaica debería ser modificada y que debería adoptarse una nueva, más equitativa. Su visión de una nueva ley electoral permitiría la expresión justa del voto popular en el parlamento y se basaría en la representación del voto real de la población libanesa, lo que, de hecho, favorecería la ventaja demográfica de la comunidad chií.

En este sentido, si Hezbollah no estuviera incluido en el próximo gobierno libanés, es muy probable que haga todo lo posible para paralizar dicho gobierno como lo ha hecho en el pasado, hasta que las cosas se resuelvan a su favor. Esta lógica se basa en la actitud de que la inclusión de Hezbollah en un gobierno electo reduciría las posibilidades de desarmar a su milicia. Esto está en línea con la decisión estratégica tomada por su patrocinador y creador. Teherán continúa desarrollando capacidades militares para Hezbollah al expandir aún más su ejército de misiles y su proyecto de misiles de precisión. Esto es especialmente cierto en vista de las últimas amenazas israelíes de atacar a Irán y sus instalaciones nucleares.

Finalmente, en su agenda electoral, Nasrallah acusó a Israel de robar gas y petróleo de los recursos naturales libaneses en el campo de Karish. Afirmó que el Líbano tiene derechos allí y amenazó con que, si Israel no permite que el Líbano emita licitaciones para perforadores internacionales, evitando así que el Líbano perforara en el campo; Hezbollah hará lo que sea necesario para frustrar cualquier uso israelí del campo de Karish. En ausencia de un avance político en la escena doméstica libanesa, los temas de Karish y el desarme de Hezbollah podrían convertirse en la bandera para movilizar en torno a Hezbollah.

En resumen, de acuerdo con la ola de críticas de Hezbollah por parte de sus rivales políticos que mostraban una pérdida del consenso libanés con respecto al movimiento controlado por Irán, uno podría haber esperado que los resultados de las elecciones expresaran una «disminución» de la influencia de Hezbollah y, posteriormente, la reducción de su poder de negociación sobre el cuerpo político libanés. El dúo chií ha estado en el centro de ostentosas críticas y perdió su posición en el centro del consenso libanés. Hezbollah ha sido acusado de apoderarse del estado libanés y establecer un estado dentro del estado para neutralizar su capacidad de efectuar cualquier decisión crucial relacionada con su política interior y exterior.

Los resultados de las elecciones legislativas libanesas se publicaron el 17 de mayo y no supusieron ningún cambio radical en el sistema político. Hezbollah y Amal siguen siendo las figuras dominantes y su potencial para causar perturbaciones es aún mayor que nunca. Por esta razón, los resultados son, de hecho, la máxima expresión de la desesperación libanesa tras la “revolución” de octubre de 2019, la desastrosa crisis económica que catapultó a casi el ochenta por ciento de la población por debajo del umbral de la pobreza, la falta de investigación pendiente de la explosión del puerto de Beirut (que se cobró 200 vidas, hirió a más de 6500, destruyó un tercio de la capital y dejó a más de 300.000 personas sin hogar) y el estancamiento político libanés.

Fuente: Jerusalem Center for Public Affairs