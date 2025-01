Hezbollah regresa al sur del Líbano

Por Tal Beeri



A partir de esta mañana (26 de enero de 2025), la base chií comenzó a intentar regresar a varias aldeas y zonas del sur del Líbano.

Estas son las reflexiones del centro de estudios Alma hasta el momento:

• Hezbollah está presionando y alentando a la base chií a regresar. No se trata de un evento espontáneo sino organizado: hubo avisos previos, fijación de horarios, puntos de encuentro, etc. Es posible incluso que Hezbollah pague los gastos ad hoc a algunos participantes.

• Estimamos que hay operativos de Hezbollah físicamente presentes en el terreno.

• Hasta el momento, el Ejército libanés no ha podido cumplir su misión de impedir estos sucesos y la llegada de la base (en algunos casos, parece que no pueden o no quieren hacerlo).

• A Hezbollah le interesa generar fricciones y crear incidentes en los que los civiles libaneses resulten damnificados (ha habido informes de heridos e incluso muertos en algunos lugares). Este es el combustible clásico para su mensaje: “Los ciudadanos libaneses quieren regresar a su tierra y necesitan protección…” Desde la perspectiva de Hezbollah, esto fortalece la justificación de por qué necesita estar allí, porque el Ejército libanés solo no puede proteger a “los ciudadanos”… La ecuación “pueblo – ejército – resistencia” (una narrativa central en el mensaje de Hezbollah) es más relevante que nunca.

• Además, las imágenes de estos eventos con la base chií ondeando banderas de Hezbollah y fotos de Nasrallah sirven como plataforma para reforzar “la imagen de victoria” que Hezbollah quiere presentar a su audiencia interna en el Líbano.

• Los acontecimientos son una plataforma potencial para lanzar ataques terroristas contra tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel FDI (planificados u oportunistas).

Fuente: Alma – Research and Education Center