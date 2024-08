Hezbollah podría atacar a Israel independientemente de lo que haga Irán, según la CNN

El grupo terrorista islámico Hezbollah podría atacar Israel independientemente de lo que decida hacer Irán para vengar la muerte de dos cabecillas islamistas en Líbano y Teherán, informó la CNN que cita fuentes de inteligencia que no identifica.



El grupo terrorista islámico chií con base en el Líbano se está moviendo más rápido que Irán en su planificación y está buscando atacar a Israel en los próximos días, dijo una de las fuentes a CNN.



Irán, mientras tanto, parece estar aún trabajando en cómo planea responder, explicaron varios funcionarios a la cadena estadounidense, que precisaron que Teherán había hecho algunos, pero no todos, los preparativos antes de un gran ataque contra Israel.



Pero dada la proximidad del Líbano a Israel como su vecino directo al norte, Hezbollah podría actuar de forma más rápida y sin avisar, dijo una segunda fuente familiarizada con la inteligencia.



Por ello, no está claro si Irán y Hezbollah están coordinando un posible ataque en este momento, agregaron las fuentes, y hay una sensación de que los dos pueden no estar completamente alineados sobre cómo avanzar.



Los ataques que se avecinan se producirían en respuesta a la eliminación por parte de Israel la semana pasada del máximo comandante militar de Hezbollah, Fuad Shukr, en el Líbano, y del líder de la oficina política del grupo terrorista palestino Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, que el régimen de los ayatollahs atribuye al Estado judío.

